Inspiración Bukowski resume teatro, literatura y erotismo

Inspiración Bukowski no sólo lleva en el título el homenaje a uno de los autores más crudos del siglo XX, sino que se sumerge de lleno en el universo que el Charles Bukowski supo retratar: el deseo, la decadencia, el alcohol y la búsqueda incesante de la inspiración. La propuesta, con libro y dirección de Sabrina Arias, es un viaje teatral que se mueve entre la reflexión filosófica y escenas de alto voltaje erótico, donde lo crudo y lo poético conviven sin tapujos. Con las intensas interpretaciones de Malena Padín y Leandro Bassano, la obra propone una puesta que combina lenguaje literario y provocación. El gran estreno es hoy viernes 17 de octubre a las 23 en Nün Teatro Bar (Velazco 419, CABA).

En una entrevista exclusiva, Sabrina Arias revela que el disparador de este texto se remonta a su adolescencia: "Cuando tenía 18 años, mi hermano me regaló un libro de Bukowski. Y me dejó bastante boquiabierta un buen tiempo", recuerda. Lo que más la impactó fue la descripción gráfica y sensorial del autor. "Tiene un nivel de detalle que casi que podés olerle el pelo a la persona que tiene al lado el protagonista. Eso me dejó en shock, me pareció una cosa increíble que alguien con sólo escribir me pudiera transportar tan lejos".

Con esta fascinación en mente, Arias se planteó un desafío: "¿Será posible llevar algo de esto al teatro?". El resultado parece haber superado la expectativa: "Todas las personas que han leído esta obra me dicen que pensaron que era el guión de una película. Eso es algo que quisimos llevar al teatro".

Dobles personajes en juego

La obra presenta a Milán, un escritor ahogado en alcohol y en fantasías eróticas que intenta terminar una novela. Se confunde con su propio protagonista, Martín y en medio de ese caos aparece Morena, su musa y obsesión. Arias explica que su motor fue narrar el proceso creativo y la complejidad interna del artista. "Lo que hacemos en esta obra es justamente eso, meter a la gente en la cabeza de este escritor que está totalmente atravesado por sus desgracias y situaciones personales, pero que necesita firmemente terminar esta novela". Aquí la entrevista completa:

Para llevar este caos mental a escena, la directora ideó una estrategia arriesgada: dos personas interpretan al mismo personaje (el escritor Milán/Martín). "Quería probar eso como directora. Entonces los actores desarrollan el mismo personaje". Este juego de espejos y desdoblamientos, en los que deben diferenciar quién habla, fue el mayor desafío en los ensayos. Al tratar temas tan sensibles y explícitos, la obra busca ir más allá de la simple provocación. Arias asegura que la propuesta es profunda y honesta, buscando "la belleza en el sufrimiento de estos personajes" y cómo el amor y la conexión sexual se vuelven vías de escape y liberación. "Mi intención era que la escena erótica no debe pasar desapercibida: tiene que incomodar o calentar".

El equipo técnico y de producción de esta puesta incluye a Julieta Ascar en escenografía y vestuario, Stefany Briones Leyton en diseño de iluminación, Tote Puerta a cargo de la música original, Exequiel Cassanelo en producción técnica, Andrea Rey y Sabrina Arias en producción general. Con esta intensidad, Inspiración Bukowski se establece como teatro erótico-literario en estado puro: un viaje alucinante donde los personajes intentan escapar de su propio destino y demuestran que, para el artista, el límite entre la vida y la obra es tan delgado como una línea de tinta. Encontrá acá más info sobre las entradas.