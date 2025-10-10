OpenAI y Sur Energy anuncian inversión de hasta u$s 25.000 millones en inteligencia artificial

Javier Milei recibió esta mañana a altos ejecutivos de OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT que comunicaron al gobierno una billonaria inversión en inteligencia artificial en la Argentina junto a la empresa Sur Energy.

Desde Presidencia señalaron que "el encuentro refleja el interés de OpenAI por invertir en infraestructura tecnológica que amplíe el alcance de la inteligencia artificial a nivel mundial, en línea con los planes de Argentina para consolidarse como un hub de innovación sustentable".

Según se anunció, OpenAI y Sur Energy trabajarán en un proyecto de data center a gran escala capaz de albergar la próxima generación de computación de IA y alcanzar una capacidad de hasta 500 MW.

Tal como se informó, el proyecto supondrá una inversión de hasta 25.000 millones de dólares a gran escala, lo que posiciona el proyecto como una importante iniciativa en el área de tecnología e infraestructura energética del país.

La inversión estará estructurada en el marco de RIGI.

"Tal como se informó, la inversión se llevará a cabo a través de un joint venture entre Sur Energy y un desarrollador de infraestructura cloud de primer nivel. OpenAI agradece la oportunidad de convertirse en comprador".

Qué es Stargate Argentina

Ambas empresas firmaron una carta de intención (LOI) para colaborar en un proyecto de centro de datos (data center) a gran escala capaz de albergar la próxima generación de computación de IA y alcanzar una capacidad de hasta 500 MW.

"Este será el primer proyecto Stargate en América Latina, cuyo objetivo es promover el crecimiento impulsado por la IA y, al mismo tiempo, generar beneficios económicos y sociales, así como un acceso equitativo a esta tecnología transformadora", dijeron las firmas en un comunicado reciente.

El que se refirió a la inversión fue Sam Altman, el CEO de OpenAI a traves de un mensaje en video donde señaló: “Este hito va más allá de la infraestructura. Se trata de poner la inteligencia artificial en manos de la gente de toda la Argentina,”

Quién es Sur Energy y que rol tendrá en la inversión en Stargate Argentina

Sur Energy será el integrador de energía e infraestructura detrás de Stargate Argentina. La compañía liderará la implementación del proyecto, "al asegurar que el ecosistema del centro de datos sea alimentado por fuentes seguras, eficientes y sostenibles".

“El proyecto Stargate Argentina representa una oportunidad histórica para el país. Combina nuestro potencial único en materia de energías renovables con el desarrollo de una infraestructura crítica para la inteligencia artificial a escala mundial. Esta alianza convierte a Argentina en un actor relevante en el nuevo mapa digital y energético mundial, creando puestos de trabajo de calidad, atrayendo inversiones internacionales y demostrando que la innovación y la energía pueden ser motores complementarios del desarrollo sostenible”, afirmó Emiliano Kargieman, socio de Sur Energy.

Por otra parte, esta alianza busca facilitar la adopción de la tecnología de OpenAI en toda Argentina, como parte de la iniciativa OpenAI for Countries, comenzando por el gobierno.

Se espera que esta tecnología ayude a los empleados del gobierno, la administración y las instituciones de investigación argentinas a acelerar su trabajo diario, lo que en última instancia permitirá ahorrar costes y ofrecer mejores servicios a los ciudadanos argentino

Quiénes estuvieron en el encuentro con el presidente Javier Milei

Durante el encuentro, del que participaron Christopher Stephen Lehane, vicepresidente de Asuntos Globales; Benjamin Elliot Schwartz, miembro del equipo de Políticas Públicas y Asuntos Internacionales; Nicolas Andrade, jefe de Asuntos Políticos de América Latina y el Caribe; Ivy Lau-Schindewolf, directora de Asuntos Políticos Internacionales; Mohammed Husain, director de Políticas Públicas Internacionales; y Demian Reidel, presidente de Nucleoeléctrica Argentina, se destacó el compromiso de posicionar al país como un enclave estratégico para el desarrollo del sector, promoviendo la provisión de energía y a gran escala.

En desarrollo...