"Argentina tiene la oportunidad de saltarse etapas": el potencial local en la carrera por la inteligencia artificial

Durante años, hablar de inteligencia artificial (IA) parecía una charla de laboratorio. Hoy, en cambio, forma parte de las reuniones de directorio y de las conversaciones cotidianas sobre cómo trabajar mejor. La IA dejó de ser una promesa y se volvió una herramienta real, que ya está cambiando la productividad y la forma de pensar los negocios.

Según explica Joan Cwaik, especialista en innovación y divulgador tecnológico, el debate global pasó de las curiosidades iniciales a los desafíos más profundos: "Hace un año pasamos de hablar de prompts a discutir sobre agentes y backends personalizados. La IA ya no es una moda, sino una herramienta central en los negocios".

En la Argentina, la adopción todavía avanza a paso inicial. Hay entusiasmo, pero también dudas y resistencias. Cwaik cree que el verdadero obstáculo no es técnico, sino cultural: "El cambio es mucho más difícil que lo técnico. No alcanza con sumar un chatbot, hace falta pensar la IA con profundidad y no como un cosmético".

Aun así, el especialista ve en el país una ventaja poco explorada: la posibilidad de aprender rápido y evitar errores ajenos. "Argentina tiene la oportunidad de saltarse etapas y no repetir errores de grandes empresas extranjeras", afirmó.

Dónde se nota más el impacto

Aunque muchos piensan en asistentes virtuales o chatbots, los casos más transformadores ocurren detrás de escena: en sistemas que anticipan la demanda, optimizan inventarios o ayudan a definir precios en tiempo real.

En sectores como startups, fintech y retail, la IA ya empieza a ser parte del día a día: analiza patrones de consumo, automatiza cobranzas o mejora la atención al cliente. El agro y el Estado, en cambio, avanzan más despacio: "Hay muchas iniciativas aisladas, pero sin escala ni continuidad", señaló Cwaik.

Una herramienta que iguala

A diferencia de otras revoluciones tecnológicas, esta vez la distancia entre países ricos y emergentes no es tan grande. "Hoy una PyME argentina puede acceder a las mismas herramientas que una empresa en Dinamarca o Japón", destacó el especialista.

El problema, dice, no está en el acceso, sino en los frenos estructurales: la inestabilidad política, la falta de inversión sostenida, la fuga de talento y una conectividad desigual.

Menos miedo, más curiosidad

Cwaik recomienda a las pequeñas y medianas empresas dejar de pensar en grande y empezar por lo simple: "No hay que obsesionarse con la herramienta, sino con la tarea específica: atender mejor al cliente, ordenar el backoffice, mejorar la toma de decisiones".

Hay recursos gratuitos o de bajo costo que permiten dar los primeros pasos, y lo fundamental —según él— es fomentar la curiosidad dentro de los equipos. Eso sí, advierte: "La IA no es magia que ordena el caos sola; cambia la naturaleza del trabajo".

Lo que viene

El mayor riesgo, dice, no está en equivocarse, sino en quedarse quieto. "Los clientes esperan experiencias distintas, y esas propuestas se están modificando drásticamente", aseguró.

De cara al futuro, Cwaik anticipa una naturalización acelerada de la IA, tanto en la vida cotidiana como en el mundo laboral: "Estamos ante un cambio de paradigma. Si no entendemos la inteligencia artificial, tomaremos decisiones con mapas viejos en un territorio completamente nuevo".

Su consejo final es tan simple como contundente:

"La IA no es solamente una tecnología, es una forma de pensar. Si no estás en ese cambio, alguien más lo va a hacer por vos".