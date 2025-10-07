Cuáles son las 44 profesiones que la inteligencia artificial podría desplazar.

Un estudio publicado por OpenAI, la compañía creadora de ChatGPT, identificó 44 profesiones que se encuentran en la primera línea de riesgo de ser reemplazadas por sistemas avanzados de automatización.

La investigación, bautizada como GDPval, evaluó el desempeño de distintos modelos de IA frente a profesionales humanos en 1.320 tareas de nueve sectores económicos de los Estados Unidos. Para garantizar objetividad, los expertos que juzgaron los resultados no sabían si las soluciones provenían de personas o de máquinas.

Entre los modelos probados, Claude Opus 4.1 de Anthropic resultó el más eficaz, superando a los trabajadores humanos en un 47,6% de los casos. El modelo GPT5-high de OpenAI alcanzó un 38,8%, mostrando que la brecha se acorta.

Los resultados fueron desiguales según las actividades. El comercio minorista encabeza la lista de los más afectados: los asistentes digitales superaron a los empleados humanos en el 56% de las pruebas. El comercio mayorista quedó apenas detrás, con un 53%. En el sector público, los oficiales de cumplimiento y trabajadores sociales mostraron un 52% de vulnerabilidad.

El caso más extremo corresponde a los empleados de mostrador y alquiler, donde la IA demostró un desempeño superior en un 81% de las evaluaciones. Los gerentes de ventas fueron superados en un 79%, y los encargados de envíos y recepción, en un 76%.

También aparecen los editores, desplazados en un 75% de los ensayos.

Incluso los detectives privados e investigadores, una profesión históricamente asociada a la intuición humana, quedaron rezagados: la IA los superó en el 70% de las tareas.