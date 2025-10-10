Un influyente think tank ve oportunidades de negocios en la Argentina de Javier Milei, en medio de la incertidumbre global

Guerras, cambio climático, avances tecnológicos veloces y conflictos comerciales voraces. El mundo transita una incertidumbre que llegó para quedarse y todas las empresas multinacionales revisan sus estrategias globales. En ese escenario, la lectura de la consultora corporativa ABECEB es que hay que saber entender la geopolítica y la geoeconomía y accionar ante los riesgos crecientes. Más allá de los desafíos coyunturales, Argentina aparece como un lugar estratégico para las inversiones que, durante la gestión de Javier Milei, aún no llegaron en cuantía.

La falta de certezas es, para los negocios, una oportunidad. “No hay opción y hay que cambiar. Hay que conocer la mirada de riesgo global para bajar ahí oportunidades. En América Latina es única y Argentina tiene la suerte de que se unen cuatro grandes ecosistemas”, señaló la directora y presidenta del think tank, Mariana Camino, en relación a los sectores estratégicos como energía, minería, agroindustria y tecnología.

La tendencia global gira en una dirección más ofensiva, planteó la consultora. Tal es así que siete de cada diez empresas multinacionales cambió su CEO en los años recientes. “En este desafío de tanta irrupción y esta incertidumbre que es tan protagonista, la necesidad de liderar las compañías tiene un enfoque más expansivo, con una mirada más de cómo asumís riesgos, cómo analizás el escenario, y no como pasó en los últimos años en Argentina con una mirada más defensiva”, planteó Camino.

Paul Krugman arremete contra el rescate de EEUU: "Un salvavidas para las apuestas fallidas de los aliados de Bessent"

Competitividad, el desafío argentino

Según el análisis, nuestro país responde a diversas demandas crecientes que se sostendrán durante largo tiempo y, para eso, las firmas deben incorporarse del lado de la oferta. Uno de los desafíos más grandes es la competitividad “entendida por la eficiencia”. “Hay un montón de sinergias positivas en muchas industrias que el mundo está demandando. Se ve eso, hay discusiones de ecuación de proyectos de inversión en función de una demanda que crece”, advirtió.

Esa es la mirada que intentará plasmar en el Foro Abeceb que se realizará el próximo 4 de noviembre en el Faena Art Center. Será justo después de las elecciones del 26 de octubre, por lo que la coyuntura electoral tomará especial relevancia en uno de los paneles más característico del evento, el de los expresidentes José María Aznar (España), Felipe Calderón (México), Mauricio Macri (Argentina) y Eduardo Frei Ruiz (Chile).

Atravesado por un clima de crisis social y económica, el Gobierno sufre la caída de la confianza en el círculo rojo y en los mercados

Decisiones estratégicas para un mundo cambiante

En el marco de la presentación, ABECEB lanzó su nuevo Hub Global de Negocios, un equipo de expertos internacionales diseñado para guiar a las empresas en un escenario mundial volátil. Según explicó Camino, el nuevo Hub funcionará como "una herramienta para anticipar riesgos globales y detectar oportunidades concretas de inversión y crecimiento. “Queremos ayudar a las empresas a pensar desde el futuro, no a reaccionar al presente”, explicó.

Este equipo de especialistas ofrecerá un servicio diferencial a los clientes de la consultora, brindando acceso a un comité con mirada global para la toma de decisiones estratégicas. El Hub está integrado por figuras de alto calibre como Dante Sica, en geoeconomía y negocios globales; Federico Pinedo, en diplomacia internacional; Andrés Malamud, en geopolítica y gobernanza; Aleandra Scafati, en sustentabilidad y riesgos naturales; Antonio Sola, en liderazgo y estrategia global; Juan Santiago, en tecnología e innovación; y Daniel Kerner, analizando la influencia de Estados Unidos en la región.

Salvataje financiero: Estados Unidos intervino en el mercado cambiario y confirmó el swap por US$ 20.000 millones

Del encuentro con la prensa también participaron miembros del Advisory Board de la consultora, como Julia Bearzi (Directora Ejecutiva de Endeavor), Mariano Vila (Senior Advisor ABECEB) y Mariano Wechsler (Co-Founder de Teamcubation). Ellos, junto al resto del consejo asesor, jugaron un rol clave en la definición estratégica y temática del foro, así como en la selección de los oradores que conformarán la prestigiosa agenda del evento.

Una agenda para debatir el futuro de la región

En el plano empresarial, el debate sobre cómo generar ecosistemas más dinámicos y competitivos estará a cargo de Hernán Kazah, socio fundador de Kaszek Ventures; Máximo Cavazzani, CEO de Etermax; Eduardo Elsztain, presidente y CEO de IRSA; y Juan Martín de la Serna, presidente de Mercado Libre Argentina. Por su parte, la innovación, la digitalización y la sostenibilidad como motores de competitividad serán analizadas por Marcela Romero, country president para Argentina, Paraguay y Uruguay de Schneider Electric; Matías Campodónico, presidente de Dow Latin America; y Gabriela Renaudo, group country manager Argentina & Uruguay de VISA.

Finalmente, el ciclo incluirá dos "ABECEB Talks": la primera a cargo del emprendedor y tecnólogo Santiago Bilinkis, quien abordará el desafío de innovar en la era digital. La segunda charla, enfocada en la astropolítica y la expansión de fronteras más allá de la Tierra, será liderada por Emiliano Kargieman, fundador del unicornio Satellogic.

AM/ML