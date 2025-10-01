Daniel Rosato sobre las pymes: “Se perdieron 6.350 empresas en un año y 272.880 puestos de trabajo formales"

En diálogo con Canal E, Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinas (IPA), alertó sobre la pérdida de más de 270.000 empleos y aseguró que “sin previsibilidad ni financiamiento, las pymes están quedando fuera del sistema”.

Crisis de empleo, cierres de empresas y caída del consumo

“Hoy tenemos una capacidad instalada de apenas 58,2%, con una caída del 1,5% respecto al mes anterior”, afirmó Rosato, basándose en los datos oficiales del INDEC. Esta baja en la actividad industrial se ve agravada por una “contracción interanual del 1,1%”, lo que demuestra un retroceso sostenido en el sector.

Pero el dato más preocupante es la desaparición de unidades productivas: “Se perdieron 6.350 empresas en solo un año, según registros hasta junio de 2025”, precisó. Y junto a eso, “ya se registraron 272.880 empleos formales perdidos en 18 meses, sin contar la informalidad, que también viene creciendo”.

“Las pymes están quedando fuera del sistema”, alertó. Entre los motivos, citó la caída de las ventas, los costos impositivos y las tasas de interés imposibles de afrontar. “Los bancos ofrecen tasas por encima del 30%. Nadie puede financiarse así”, enfatizó.

En paralelo, advirtió que muchas pymes ya no pueden sostenerse en la legalidad: “La informalidad crece porque las pequeñas empresas no pueden operar dentro del sistema formal”, aseguró.

Exportaciones sin industria y el pedido urgente de diálogo

Rosato cuestionó también el perfil exportador actual: “Las exportaciones crecieron un 16,4%, pero son todas de productos primarios”, dijo, remarcando que “las importaciones crecieron un 32,4%”. Esto achica la brecha comercial y genera riesgo de déficit externo.

En ese contexto, desde IPA presentaron en el Congreso un proyecto de ley: el RIPI (Régimen de Incentivo para la Inversión Pyme Industrial). “No venimos con reclamos, venimos con un proyecto concreto que trabajamos durante seis meses”, destacó. El RIPI proponereforma impositiva, reducción de costos energéticos y acceso al crédito a tasas razonables.

Sin embargo, el Gobierno no da señales de respuesta. “Pedimos una reunión con el ministro Caputo, nos derivó a un funcionario que no tiene tiempo para recibirnos”, denunció. Y subrayó: “Hay cosas que desde Economía desconocen, como el aumento del 200% en energía en cuatro meses”.

La falta de previsibilidad es otro de los grandes obstáculos. “No podemos recibir una factura 100% más cara de un mes a otro sin previo aviso”, expresó, y agregó: “Necesitamos reglas claras y estabilidad para producir y competir”.

Finalmente, Rosato llamó al Ejecutivo a abrir una instancia de diálogo real: “El gobierno dijo que cometió errores. Bueno, ahora tiene la oportunidad de corregirlos”, remarcó. Y cerró con una advertencia: “Nos siguen bajando aranceles para importaciones mientras a nosotros nos aumentan los costos. Esa es la raíz del problema”.



