Crisis en la industria textil: 6 de cada 10 empresas achicaron su producción.

El último informe de la Fundación Proteger revela que las ventas en la indumentaria cayeron un 30% en los últimos dos años.

Como consecuencia de esto, las Pymes realizaron recortes en su estructura en 2025. La utilización de la capacidad instalada también mostró una caída.

En el segundo trimestre, la mitad de las empresas trabajó por debajo de su producción. Esta situación impactó directamente en el empleo.

Desde fines de 2023 hasta junio del 2025, el 72% de las firmas implementaron medidas que afectaron a su plantilla.

Seis de cada diez redujeron personal, mientras que el 33% de las empresas encuestadas también apuntó a despidos en el último trimestre.

La falta de inversión es otro factor de deterioro. Casi 8 de cada 10 empresas no realizaron renovación de capital en 2024. Otra de las causas es el avance de las importaciones y la incertidumbre macroeconómica.

El panorama hacia adelante es menos alentador, ya que la mitad de las compañías prevé una situación similar a la actual, sin cambios significativos.