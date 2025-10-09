El presidente Javier Milei llegó hoy a la provincia de Mendoza para respaldar la campaña del ministro de Defensa y candidato a diputado nacional Luis Petri, en el marco de la preparación hacia las elecciones legislativas del 26 de octubre. A lo largo del tradicional almuerzo de las fuerzas vivas en San Rafael, advirtió: "Estamos cerca de tirar a la basura todo lo que hemos logrado", subrayando la importancia de consolidar los avances de su gestión y asegurar el rumbo de sus reformas.

Su agenda semanal continuará hasta el sábado, con actividades previstas en Corrientes y Chaco, en el marco de una activa campaña electoral. En la misma línea, los movimientos apuntan a recuperar el respaldo de jóvenes de entre 30 y 35 años, que valoraban su propuesta por ser “distinta” pero que no votaron en las elecciones del pasado 7 de septiembre.

Noticia en pleno desarrollo...