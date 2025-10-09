jueves 09 de octubre de 2025
POLITICA
Elecciones 2025

Javier Milei en Mendoza: "Estamos cerca de tirar a la basura todo lo que hemos logrado"

El presidente visita la ciudad mendocina de San Rafael en plena campaña electoral junto al ministro de Defensa y candidato de La Libertad Avanza, Luis Petri, que competirá por una banca en Diputados en octubre. A las 18 encabezará una caminata informativa en la capital provincial como parte de su agenda semanal.

Javier Milei y Luis Petri
En la provincia de Mendoza, La Libertad Avanza (LLA) se alía con el oficialismo local y presenta a Luis Petri como candidato a diputado nacional | X

El presidente Javier Milei llegó hoy a la provincia de Mendoza para respaldar la campaña del ministro de Defensa y candidato a diputado nacional Luis Petri, en el marco de la preparación hacia las elecciones legislativas del 26 de octubre. A lo largo del tradicional almuerzo de las fuerzas vivas en San Rafael, advirtió: "Estamos cerca de tirar a la basura todo lo que hemos logrado", subrayando la importancia de consolidar los avances de su gestión y asegurar el rumbo de sus reformas.

Su agenda semanal continuará hasta el sábado, con actividades previstas en Corrientes y Chaco, en el marco de una activa campaña electoral. En la misma línea, los movimientos apuntan a recuperar el respaldo de jóvenes de entre 30 y 35 años, que valoraban su propuesta por ser “distinta” pero que no votaron en las elecciones del pasado 7 de septiembre.

Noticia en pleno desarrollo...

Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hoy más que nunca Suscribite

También te puede interesar
En esta Nota