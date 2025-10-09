Sergio Abrevaya: "Bullrich va a sentir el golpe de los escándalos en CABA"

El presidente y candidato a diputado por Generación para un Encuentro Nacional (GEN), Sergio Abrevaya, advirtió que “la ministra Patricia Bullrich va a sentir el golpe en la Ciudad”, lo que podría modificar la dinámica electoral y la distribución de apoyos entre las fuerzas políticas. Según explicó en el programa Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190), estas controversias del oficialismo podrían abrir espacio a otras alternativas y afectar los resultados previstos.

El abogado, mediador y político argentino​, Sergio Abrevaya, preside Generación para un Encuentro Nacional (GEN), agrupación socialdemócrata y progresista creada en 2007 por Margarita Stolbizer, y actualmente compite como candidato a la Cámara de Diputados en la Ciudad de Buenos Aires. Su partido integra la coalición Provincias Unidas, buscando consolidarse como opción progresista y sumar una perspectiva renovada al escenario político porteño.

La fundadora del partido GEN, Margarita Stolbizer, forma parte de la alianza que sería Provincias Unidas. Al mismo tiempo, vos, como presidente del GEN, le das la posibilidad a Facundo Manes, que se había quedado sin partido, de postularse como candidato, dado que en la Ciudad de Buenos Aires Provincias Unidas no quería incluirlo.

Antes del inicio de las negociaciones, la intención era ir todos juntos, pero primaron otros factores. Facundo no es un aliado casual: hace diez años caminamos juntos, incluso antes de que ingresara a la política. Lo invitábamos a las asambleas nacionales del GEN, que son anuales, para expresar sus ideas, incluso antes de 2021. Por eso, en 2021, cuando Facundo fue candidato, Margarita compitió con Santilli en las PASO de la provincia de Buenos Aires.

Margarita integra la lista con él porque ya existía una relación sólida y compartían ideales. Incluso en esa época se hablaba de que él debía ser candidato a presidente. Luego, en esa integración, asumieron cargos y Facundo vivió la experiencia del Congreso, del cual dijo que su nivel bajó, que no se abordan los temas necesarios y que es lamentable.

Cuando la disputa por la lista en la ciudad de Buenos Aires se transformó en un juego sobre quién encabezaba o quién se quedaba con los lugares principales, Facundo comenzó a distanciarse: "No hay renovación. Creímos lo mismo. Nos fue natural juntarnos. Provincias Unidas no existe en la Ciudad de Buenos Aires".

¿Cómo es el futuro del GEN y cómo es el futuro tuyo y de Facundo?

Nos vemos trabajando en la construcción de una fuerza de centro con experiencia. Lo digo porque lo hemos vivido: al ingresar en 2021 a Juntos por el Cambio, la idea era que la coalición fuera de centro. Macri ya no podía reelegir, y no considerábamos su liderazgo adecuado. Podía haber una elección democrática del candidato a presidente, incluso con la participación de Facundo. Se cometieron muchos errores en Juntos por el Cambio, y no quiero que la próxima fuerza repita las mismas fallas: pelearse internamente y no enfocarse en los temas concretos sobre cómo gobernar Argentina o cómo salir del desastre actual. Esa debería ser la agenda, y todos debemos contribuir a esa construcción.

Hay que ver qué gobernadores permanecen en esa alianza, ya que algunos podrían irse, como pasó con el de Santa Cruz en una votación de su diputado. En definitiva, la aspiración es que esos gobernadores y otros líderes, como Facundo o Margarita, estén juntos en esta construcción.

Sergio, son altas las exigencias para ser diputado en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? 8% del total del padrón. ¿Cuál es tu perspectiva de cómo va a terminar? Imagino que es aún más difícil para ser senador, porque solo entra el segundo; el diputado puede entrar tercero, cuarto o quinto, según la distribución del voto.

Me parece que se va a sentir el golpe de este desastre que es el gobierno de Javier Milei, que suma corrupción, que era lo que menos esperaba el elector que le presta el voto a Milei en la elección presidencial. El presidente, en la general, sacó el 20% en la ciudad, no es la mejor elección; y Bullrich sacó 40 puntos en la Ciudad, le sigue más en las generales.

El Gobierno apeló la decisión que impide que Santilli reemplace a Espert en las boletas de LLA

A poco de que aquella idea de que Bullrich podría llegar a 60, porque sumaba el 40 de ella más el 20 de Milei. Hoy, a lo mejor, no llega al 40. Entonces, habría otros 20% de votos que podrían juntar, que podrían dispersarse en otras fuerzas.

