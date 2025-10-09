Giordano advierte: “más importante que el resultado de las elecciones es la reacción del gobierno”

En un nuevo análisis publicado por el presidente del IERAL, Osvaldo Giordano, el economista planteó que la Argentina enfrenta una situación crítica por la imposibilidad de refinanciar su deuda pública y advirtió que, pese al fuerte ajuste fiscal y el apoyo internacional, el país sigue sin generar confianza.

“Mientras que lo natural es que la deuda pública se pague con nueva deuda, la Argentina tiene vedada esta posibilidad. El muy alto riesgo país refleja un nivel de desconfianza que hace imposible renovar los vencimientos de la deuda pública de manera voluntaria”, señaló Giordano.

Finde largo en Córdoba: hasta 60% de descuento en restaurantes y hoteles

El exministro de Finanzas de Córdoba subrayó que la falta de crédito persiste aun en un contexto de disciplina fiscal inédita y del respaldo explícito de los Estados Unidos, y propuso una lectura política del fenómeno: “Más que un problema de recursos, los principales factores que perturban el desenvolvimiento de la economía y exacerban la desconfianza son los déficits de gestión, tanto política como administrativa”.

Las causas de la desconfianza

En su columna, Giordano enumeró varios elementos que explican la resistencia a la baja del riesgo país, entre ellos:

El historial de incumplimientos financieros del país.

financieros del país. La herencia de desequilibrios del Banco Central.

de desequilibrios del Banco Central. El riesgo político que representa parte de la oposición.

que representa parte de la oposición. El atraso cambiario y la falta de acumulación de reservas.

y la falta de acumulación de reservas. La debilidad política del oficialismo y su aislamiento frente al Congreso y los gobernadores.

Según el economista, el Gobierno deberá cumplir con “tareas para la casa” que incluyen ajustar la política cambiaria y monetaria, eliminar restricciones y fortalecer la gestión estatal, pero remarcó que el desafío más urgente es recuperar condiciones de gobernabilidad.

Entre Chile, Brasil y Estados Unidos: dónde se ubica hoy Argentina en el mapa de precios

“Sin acuerdos, no hay sostenibilidad fiscal”

Giordano alertó que el Gobierno no ha logrado construir los acuerdos mínimos con la oposición dialoguista y que eso pone en riesgo la sostenibilidad del equilibrio fiscal, pese al esfuerzo de reducción del déficit. “La desconfianza sobre la sostenibilidad de la deuda es un derivado del clima de confrontación que generó el propio gobierno”, indicó.

También advirtió sobre la falta de avances concretos desde la firma del Acta de Mayo, el pacto político impulsado por el presidente Javier Milei junto a los gobernadores, y destacó que sin reformas estructurales será muy difícil cumplir con los compromisos financieros del país.

El resultado electoral, en segundo plano

Giordano sostuvo que el resultado de las elecciones legislativas no será determinante para el futuro de la economía, sino la reacción política del Gobierno: “Más importante que el resultado es la reacción que tenga el gobierno ante el resultado. Si la respuesta es migrar hacia una actitud de diálogo, respeto y apertura, convocando a la oposición para sostener el equilibrio fiscal y avanzar en las reformas, será mucho más fácil tranquilizar los mercados y encaminarse hacia el desarrollo sostenido”.