Presidente del GEN explica por qué Juntos por el Cambio se convirtió electoralmente en Separados

“Hubo grandes errores de Juntos por el Cambio, sobre todo en las presidenciales, de peleas internas e incluso del propio Mauricio Macri, que terminaron de socavar la posibilidad de construir algo mejor”, señaló Sergio Abrevaya en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3). Para el exlegislador porteño, Juntos por el Cambio "debió haberse rearmado, pero no ocurrió” lo que derivó en que en la Ciudad de Buenos Aires “cuatro listas fuesen separadas”.

Sergio Abrevaya es presidente del Partido GEN. Fue legislador de la Ciudad de Buenos Aires y presidente del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires, y en las próximas elecciones será el primer candidato a diputado por la ciudad de Buenos Aires en la alianza que tiene con Facundo Manes.

Lo primero es la sorpresa que me genera ver que Facundo Manes se muda de la provincia a la ciudad, y luego que no se ponen de acuerdo en lo que antes era el progresismo, podríamos decir centroizquierda de la ciudad. Así que me gustaría, Sergio, conocer tu propia opinión, que nos expliques por qué, a qué obedeció y, cuál es la estrategia hacia adelante.

Varias cosas. En realidad, Facundo nació, se crió en la provincia de Buenos Aires, es decir, no es que tiene una casa de fin de semana, pertenecía a la provincia de Buenos Aires desde siempre. Su familia está ahí y representó la provincia, no solo porque la ley lo permite, sino porque tiene esa enorme y larga historia. Ahora, hace algunas décadas que vive en la ciudad de Buenos Aires, estudió en la ciudad de Buenos Aires, en la UAECO está en la ciudad de Buenos Aires. Su desarrollo científico y profesional está hecho en la ciudad de Buenos Aires.

Muchos hace tiempo le veníamos diciendo: "Che, ¿no deberías representar la ciudad de Buenos Aires, que es el lugar en el que más horas estás?" Y, bueno, lo escuchó para esta elección, que le pareció el momento justo. Recordemos que Facundo no viene de la política. Solo una vez ocupó este cargo que actualmente detenta, que es el de diputado nacional, y en una sola elección participó. Su trayectoria, sobre todo, es de médico.

¿Qué pasó con la centroizquierda? Bueno, hay un proceso que se viene dando desde la crisis del 23 de Juntos por el Cambio. Porque el radicalismo también integraba Juntos por el Cambio, nosotros integramos también en ese tramo último Juntos por el Cambio. Y el desarme de eso tiene como primera consecuencia que en la elección de legisladores de la ciudad de Buenos Aires cuatro listas fuesen separadas. La verdad que, coincidiendo con vos, una pena.

El sector debió haber, por lo menos por afinidad ideológica, rearmado. Eso no ocurrió. Sí hicimos un esfuerzo grande en las preliminares de la firma de alianzas para que esto sea así, pero nada… había alguno que quería encabezar sí o sí, otro que quería que no hubiese un candidato que en la próxima elección podía competir para jefe de gobierno, y ese tipo de cancelaciones y de necesidades terminan atentando contra la posibilidad de hacerlo.

Por otro lado, en el caso nuestro había una prioridad mayor en las ideas, como imagino que en otros también. Y entonces, en eso, Facundo traía una posibilidad muy fuerte de priorizar una propuesta de cambio, diciendo: "Ni los de antes ni los de ahora". Nos parecía que tenía que encabezar esa lista de conjunto, pero no había un acuerdo completo sobre cómo armar esa propuesta y no se pudo organizar una sola lista.

Ayúdame por lo menos a razonar juntos. Facundo fue el candidato que obtuvo más de 20 puntos en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires tiene cuatro veces más habitantes que la ciudad de Buenos Aires. O sea, tener más de 20 puntos en la provincia de Buenos Aires es algo fenomenal.

Simplemente para darle una idea a la audiencia: Espert que va a ser el primer candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, solo obtuvo 5% de los votos en la provincia de Buenos Aires. Y en las PASO de Juntos por el Cambio, Facundo obtuvo 20% del total de los votos. Y podía entender que él se corriera a la ciudad de Buenos Aires como un gesto patriótico para unir a todo el centroizquierda. Dado que la posibilidad de ser senador y ganar en la provincia de Buenos Aires es muy baja, porque la lógica indicaría que primero y segundo se repartiría entre la alianza del gobierno nacional y de la ciudad y luego el peronismo.

Entonces, cualquier otra fuerza podría tener posibilidades de colocar diputados, pero no senador. Ahora, luego, ser candidato a senador, no con Lousteau. Ahí se me pincharon todos los papeles. No sé si vos, desde la cercanía y distancia al mismo tiempo de ser un partido aliado, afín en las ideas pero al mismo tiempo independiente de ellos, ¿no podés dar alguna explicación racional?

A ver, en parte de lo que decís está el tema. Digamos, que hayamos vivido esa situación que se dio hace 4 años, no solo en la provincia, también en la ciudad, en donde Juntos por el Cambio era el que más votos sacaba. Esa elección termina con Juntos por el Cambio ganándole al peronismo. Es decir, es cierto: hace 4 años la elección era muy distinta. La crisis de ese sector y la irrupción de Milei, sobre todo los errores de la fuerza, porque parece que hubo grandes errores de Juntos por el Cambio, sobre todo de los presidenciales, de peleas internas y de una serie de cuestiones, incluso del propio Mauricio Macri, terminaron de socavar la posibilidad de construir algo mejor.

Algo mejor significa algo en el tiempo para la Argentina. Porque no se trata solo de ganar elecciones, sino de que después hagas las cosas bien. Y termina entonces en esta situación en la que todos van separados. Entonces, el replanteo es: ¿cómo harías para hacer una fuerza política que dé la pelea desde la centroizquierda o, desde el centro si querés incorporar más, que con ideas atraiga, cambie el perfil de lo que está buscando el elector hoy y permita convencer? Y tenés que hacer todo en la lista. Y este es el planteo de Manes.

Yo tengo fe de que puede llegar a ganarlo, pero con enormes dificultades para ser senador, puede no entrar. El sacrificio lo hace pensando en esta idea de que tiene que tener un perfil la lista de renovación, de fin de ciclo, de nuevo ciclo. Y en eso no todos los candidatos respondían a ese formato. Es decir, todavía falta acomodarse a muchos a un nuevo ciclo que se necesita, más allá del resultado que tenga después. Y que son todos buenos dirigentes, pero la realidad es que se necesitaba otro tipo de lista, con una representación de ideas distintas. Y en eso Manes podía encarnar bien algo nuevo, pero tenía que ser completo. Me parece que ese era el punto. Así que no todos lo vieron así.

Claudio Mardones: Le hago una pregunta a partir de los dilemas que se han planteado para el espacio y de la irrupción de algo nuevo que ha sido Provincias Unidas. Bueno, hubo una señal. Primero hubo mucho entusiasmo y después hubo una señal, y el mensaje de los gobernadores fue: "Nuestra marca se queda en los distritos donde gobernamos". ¿Cuánto ha impactado en la coyuntura porteña, en esto que ha sucedido en esta dispersión de las opciones progresistas, esta decisión de Provincias Unidas de arrancar solamente en sus distritos y evitar el área metropolitana, evitar porteñocentrismo?

Me parece que estuvieron bien. Yo no lo veo mal porque, en realidad, lo que se acomoda más fácil es en el interior. Y, dicho sea de paso, en el caso nuestro el Gen es aliado hace muchos años de Schiaretti en la provincia, y tenemos legisladora, integramos el gobierno en la gestión de él última y ahora. Pero claramente la agenda planteada por las provincias todavía no es la agenda de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires. La provincia está muy sesgada por la pelea Kicillof con el resto y con La Libertad Avanza tratando de concentrar la oposición, que nosotros creemos que no es así, que debería construirse de otra manera.

El Gen, en ese caso, Margarita va de segunda de Randazzo, tratando de ser nosotros la representación de una nueva oposición. Y la ciudad de Buenos Aires pasó esto que que todavía se tiene que reacomodar con todos los actores valiosos que están y terminar todos de entender que el juego exige más generosidad y una visión nueva, y una muestra nueva de cómo nosotros vemos la Argentina y cómo se puede solucionar. Como dice Manes, los gobernadores hicieron algo correcto: aislando un poco, o no jugando todas las cartas en una elección de estas en las dos provincias.

