Sergio Abrevaya: "Que Argentina sea calificada como 'puerto sucio' es un problemón"

Sergio Abrevaya sostuvo que Argentina pierde mercados por la política cambiaria actual, que desalienta las exportaciones de las pymes. Además, destacó que el cepo dificulta las exportaciones e importaciones necesarias para la producción, y que alimenta un "círculo vicioso" que afecta las reservas del BCRA y la estabilidad económica. “Terminar en esta situación de inflación, déficit y recesión también tiene mucho que ver con las medidas que toma el Gobierno”, aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Sergio Abrevaya es presidente del Partido GEN. Fue legislador de la Ciudad de Buenos Aires y presidente del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires.

Alejandro Gomel: Nos quedamos con el artículo que publicó en Clarín, “Política cambiaria: pérdida de mercados”. ¿Ve una pérdida de mercados con la política actual?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Sí. Son varias razones, porque la Argentina trabajó afanosamente para dificultar las exportaciones, sobre todo de las empresas que tienen menos espalda para aguantar todo tipo de problemas financieros y burocráticos, o sea, las empresas chicas, las industrias. Pero sí, la política cambiaria es uno de los desalentadores más grandes que tuvo la Argentina el año pasado, que produjo otros males también, porque no es solo que algunos se retiraron de exportar, sobre todo las chicas que tienen parte del mercado interno y una parte la podían exportar. Con un dólar oficial a 300, cuando estaba a 1000 no le daban los costos y se retiraban. Pero otras directamente terminaban exportando y declarando la mitad de lo que exportaban, porque nadie quería liquidar su trabajo al valor de un dólar que era un tercio del real.

Esto todavía es un problema. Estamos con ese problema del cepo que dificulta poder pagar lo que importás para producir. Todavía estamos con una declaración de "puerto sucio", es decir, el puerto de Buenos Aires y la Argentina en general, está declarada como puerto sucio, en el sentido de que no es amigable para los negocios de importación y exportación de los que hacen flete. Es un problemón el que estamos atravesando. Tiene que ver con la moneda, tiene que ver con las dificultades que crea el Estado para exportar. La verdad es que tenemos que terminar con ese problema, hacernos cargos y resolver todo esto a manera de más estabilidad.

Por qué el cepo cambiario salvó a la Argentina del “lunes negro” de los mercados

Elizabeth Peger: Es como un círculo vicioso, de alguna manera, porque se mantiene el cepo, por el tipo de cambio se complican las exportaciones más importantes que tienen que ver con el campo, no ingresan las divisas, entonces se resienten las reservas del Banco Central, se demora la salida del cepo y seguimos siempre complicando la propia recuperación de la actividad. ¿Qué expectativas tiene usted respecto de qué puede pasar con el cepo y con la normalización del intercambio comercial de las exportaciones e importaciones de la Argentina?

Mi expectativa es que esto termine. La verdad que no en el tiempo que debería ocurrir, porque el círculo es como lo que acabás de describir, o sea que lo tendrían que resolver ya. Si el Gobierno lo resolviese ya, al liquidar más divisas, para adelante, el ingreso de divisas te va a resolver los problemas mucho mejor y mucho más rápido. Pero bueno, no elige ese camino. Sin embargo, dicen que terminan en diciembre con el CEPO.

Mi expectativa es que la fuerza de los sectores productivos y la dificultad económica de recesión que hay para el mercado interno empuje a la decisión del Gobierno de atender un poco al sector exportador. Le tengo fe por eso, no porque crea que a Milei le importa el tema, porque me parece que a Milei claramente no le interesa el mundo productivo y tiene la cabeza puesta en otro lado, pero me parece que la situación no le va a dejar lugar y creo que nosotros, desde la política, tenemos que empujar por primera vez este tema como un tema central, que lidera el crecimiento de la Argentina en la exportación y sobre todo de valor agregado, porque da empleo, paga mejores salarios, y porque el mundo está lleno de nichos pequeños que para nosotros son enormes y para el mundo son nada, y son fácil acceso si nosotros no le dificultamos la vida al que exporta.

Las pymes bonaerenses en alerta por un proyecto de Ley que propone subir indemnizaciones por despidos

EP: Por un lado están las exportaciones, pero por el otro lado también el sostén del crecimiento argentino tiene que ver con el propio consumo interno, y eso, según los números que venimos viendo en los últimos meses, no mejora. Al contrario, se siguen registrando caídas muy significativas y esto claramente repercute también en la actividad económica. Vemos caídas en la industria, en el comercio y en la construcción. Usted que es especialista en pymes, ¿qué situación enfrentan hoy las pymes en la Argentina y en este contexto?

No, es gravísimo, es como decís. Aparte, yo tengo menos optimismo que el Gobierno respecto del fin de la recesión. Es cierto que toda pyme que está dedicada al mercado interno en la recesión no tiene manera de resolverlo, aunque mejores las exportaciones. Pero, el tema de las exportaciones implica la posibilidad de liderar el crecimiento, porque claramente, con lo que está pasando en el sector interno, el desarrollo, en los próximos dos o tres años no va a estar en manos del mercado interno, al revés, vamos a tener que resolver el problema del mercado interno, que tiene que ver con salarios, con poder de compra y con muchas cuestiones.

Hay una parte enorme que tiene que ver con la gestión anterior, o las gestiones anteriores, para ser más justos, para haber terminado en esta situación de inflación, déficit y recesión. Pero también tiene mucho que ver con las medidas que toma el Gobierno, que no atiende cómo resolver su problema de divisas y monedas, para mejorar y facilitar la vida del que exporta. Por otro lado, no entiende que si restringe buscando terminar con el déficit fiscal brutalmente, al mismo tiempo le impacta al mercado interno la imposibilidad de comprar y de que las pymes se puedan hacer cargo o de facilitar la vida de las pymes impositivamente.

Pymes vs la Ley Bases y el RIGI

EP: Hay medidas para facilitar la llegada de inversiones extranjeras, hay medidas para alentar la producción de grandes empresas, pero lo que no se ve ahora, que no hubo en la Ley Bases ni en el paquete fiscal, son incentivos específicos e importantes que necesitan las pymes, que hoy también son las mayores empleadoras del país. ¿Es así?

Así es, podrían haberlo hecho. Nosotros, por lo menos, lo planteamos con un proyecto, el de Cuenta Única Fiscal. La verdad, no quisieron, porque tienen esa visión mágica de que la única manera de resolver las cosas en Argentina es con los dólares en préstamo, en venta de activos o con inversiones. Y la verdad es que la inversión es útil, pero el desarrollo va a estar en otras manos, que son las tuyas. Y si no lo haces, si no aprendes de esa tecnología que te viene, o no desarrollas la que tenés, no va a funcionar.

Así que, por otro lado, sin pelearnos por el RIGI, que nos parece un exceso lo que hicieron y no lo votamos, pero fuera de eso, el que sí se necesita seguro es el proyecto de las pymes.

Te decía una medida, Cuenta Única Fiscal, para que puedas descontar y que la AFIP no te persiga por todo, ya que mientras te pide un adelanto por un lado, te está cobrando por el otro, es tremendo. Y te obstaculiza la posibilidad de funcionar, esto como uno de los ejemplos de lo que puede resolver.

MVB FM