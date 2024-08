Agro dólares: el campo liquidó u$s 2.616 M en julio, un valor similar al que perdió de reservas el BCRA

La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que representan el 48 % de las exportaciones argentinas, anunciaron este jueves 1 de agosto que, durante el mes de julio las empresas del sector liquidaron la suma de U$S 2.616 millones de dólares. El dato llama la atención en tanto se sitúa en el mismo nivel de las reservas que perdió en el mes el Banco Central, que tenía US$ 29.022 millones cuando empezó julio, y al finalizar tocaron los US$ 26.399 millones.

Cuántos dólares sacrificó el Gobierno para reducir la brecha cambiaria

En relación a las exportaciones agroindustriales, el dato en cuestión cobra relevancia en tanto se detalla que esta liquidación implicó una suba del 35,8% en relación al mismo mes del año 2023, así como una mejora del 32,3% en relación al mes de junio de 2024. Vale destacar que se viene poniendo el foco sobre el ritmo lento de liquidación del campo. Los datos de CIARA-CEC parecen dar por tierra con esa idea.

Al comparar los primeros siete meses de este año con el año previo, la suba es del 5.2%.

"El mes de julio ha sido el mejor mes del año en ingreso de divisas de la agroexportación", explicaron desde CIARA-CEC, de todos modos recordaron que "la exportación de granos sigue trabajando con altos niveles de capacidad ociosa, así como la industria aceitera, padeciendo márgenes negativos permanentes".

Respecto al ritmo de liquidación de divisas, los exportadores recordaron que "la mayor parte del ingreso de divisas en este sector se produce con bastante antelación a la exportación, anticipación que ronda los 30 días en el caso de la exportación de granos y alcanza hasta los 90 días en el caso de la exportación de aceites y harinas proteicas. Esa anticipación depende también del momento de la campaña y del grano de que se trate, por lo que no existen retrasos en la liquidación de divisas", indicaron.

Las reservas del Banco Central (y su sangría)

El Banco Central perdió más de US$ 2.600 millones en reservas durante julio; vale considerar que tenía US$ 29.022 millones cuando empezó el mes, y al finalizar la cuenta apenas arrojó US$ 26.399 millones.

El último día de julio, el Banco Central (BCRA) vendió reservas en el mercado por sexta jornada al hilo, al desprenderse de US$ 81 millones, con lo cual en el mes registró una venta neta de US$ 181 millones, la más alta desde diciembre de 2023.

El Banco Central volvió a vender dólares y las reservas perforaron los US$ 27.000 millones

Las reservas de la autoridad monetaria, en ese marco, se hundieron u$s593 millones en la jornada y cerraron en los US$ 26.399 millones, el valor más bajo desde fines de enero.

Las causas de esta merma fueron un desafiante calendario de compromisos de deuda que incluyó US$ 2.600 millones a bonistas privados, US$ 645 millones al FMI, US$ 447 millones a otros organismos multilaterales y la primera amortización de capital del BOPREAL por US$ 167 millones. La cifra ascendió a casi US$ 3.900 millones, además de los dólares que debió vender el gobierno para contener la brecha cambiaria.

En ese plano, un informe privado de Portfolio Personal Inversiones (PPI) destacó que la máxima autoridad monetaria del país "está perdiendo dólares por la intervención en CCL/MEP para que la brecha cambiaria se mantenga a raya". Según sus cálculos, destinó un estimado de entre US$ 253 y US$ 261 millones en diez ruedas para que el contado con liquidación se desplome y la brecha cambiaria se ubique en 37%.

Cuánto aporta el complejo oleaginoso-cerealero a las divisas

Para tener registro de la relevancia de las exportaciones del complejo oleaginoso-cerealero, incluyendo al biodiésel y sus derivados, los datos de INDEC explican que, en el año 2023 aportó el 50,1 % del total de las exportaciones de la Argentina.

El principal producto de exportación del país es la harina de soja (12 % del total), que es un subproducto industrializado generado por este complejo agroindustrial, que tiene actualmente una elevada capacidad ociosa cercana al 70%. El segundo producto más exportado el año pasado, de acuerdo con el INDEC, fue el maíz (11 %) y el tercero fue el aceite de soja (6,9 %).

