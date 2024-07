El Banco Central volvió a vender dólares y las reservas perforaron los US$ 27.000 millones

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a vender dólares en el mercado cambiario, las reservas internacionales perforaron los US$ 27.000 millones y julio se encamina a ser el segundo mes consecutivo con ventas netas luego de acumular más de US$ 17.000 millones desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada.

La autoridad monetaria sacrificó US$ 64 millones y las tenencias brutas en moneda dura cayeron US$ 140 millones hasta los US$ 26.992 millones, el nivel más bajo desde los últimos días de febrero de este año. Vale destacar que el lunes había tenido que desprenderse de US$ 124 millones.

Según el operador de cambios Gustavo Quintana, se operaron US$ 460 millones en el segmento contado, lo que cristaliza el volumen más elevado del mes y el más alto desde el 18 de junio. A la vez, el BCRA acumula un rojo de US$ 100 millones en el mes y supera el saldo vendedor de US$ 46 millones de mayo.

A lo largo de julio, la entidad que preside Santiago Bausili perdió US$ 2.954 millones y la sangría de reservas enciende luces de alerta en el tablero económico, más allá de que la hoja de ruta del programa económico contemple una sangría de entre US$ 2.000 y US$ 3.000 millones en estos meses por estacionalidad.

A propósito de la mala racha del BCRA, un informe de Portfolio Personal Inversiones (PPI) subrayó que no colabora con el desempeño del ente "que ya haya un flujo de 100% de las importaciones accediendo al mercado oficial, por más que el acceso no sea inmediato". En concreto, las importaciones no se pagan al contado, pero existe una calendarización de cuatro cuotas de 25% "corriendo a la vez".

Por otra parte, los analistas financieros de PPI sostuvieron que el Central pierde dólares por la intervención en el contado con liquidación y el MEP, una arista del plan de "emisión cero" que consiste en el cierre del grifo de creación de pesos para comprar divisas en el Mercado Único y Libre de Cambio (MULC). Además del objetivo de contener la inflación, la estrategia apunta a mantener a raya la brecha cambiaria.

De acuerdo a estimaciones de la sociedad de bolsa, el Gobierno destinó un estimado de entre US$ 253 y US$ 261 millones en diez ruedas para que el CCL cediera. "A este ritmo de alrededor de US$ 26 millones promedio por día, el BCRA podría intervenir en 60 jornadas más bajo el supuesto de que utiliza la totalidad de los más de US$ 1.820 millones que está dispuesto a usar para este fin", advirtieron.

En efecto, el Ministerio de Economía había ratificado el compromiso de esterilizar la emisión de $2,4 billones producto de las compras netas desde el 30 de abril. En otras palabras, la operatoria implica que todo peso creado para adquirir divisas será "devuelto" vía intervención en el mercado de bonos que arbitra la cotización de los dólares financieros.

"La contracara de cumplir esta amenaza es un abrupto deterioro en el balance en dólares del BCRA, cuyo patrimonio neto en dólares (reservas netas) pasarían de un estimado de -US$ 6.581 millones a alrededor de -US$ 8.400 millones, asumiendo el resto de las variables constantes, lo que es un supuesto optimista dada su performance en el mercado oficial", alertaron desde PPI.

Para el director de Inversiones de Wise Capital, Ignacio Morales, una de las principales preocupaciones del mercado es "la clara dificultad del Gobierno para acumular divisas" y "sumando a esto, las medidas recientemente tomadas con vistas a eliminar la emisión monetaria y preparar el camino para una liberación del cepo cambiario implican pérdida de divisas en los próximos meses".

Cayeron los dólares, las acciones y los bonos

En cuanto al comportamiento de las cotizaciones paralelas, el apretón monetario y la intervención oficial convalidaron una considerable baja. "Continúa cayendo el tipo de cambio de los dólares financieros y paralelo, llegando a los $1.270 y $1.380 pesos por dolar", indicaron desde Aurum Valores.

Siguiendo esa línea argumental, las caídas de este martes alcanzaron el 2,3% y el 2,5% para los financieros y el blue respectivamente, llevando la brecha al 36,2% y al 48% con respecto al tipo de cambio oficial. Antes de la injerencia del Central, la brecha rozó el 60% con el dólar libre superando los $1.500.

En paralelo, el Merval registró un desplome diario de 4,68%, impulsado por la contracción del panel de acciones líderes. Sociedad Comercial del Plata lideró los retrocesos con una merma de 9,48%, seguida de BYMA (-5,71%), Central Puerto (-5,60%), Transportadora de Gas del Sur (-5,40%) y Pampa Energía (-5,30%).

Por último, los bonos soberanos nominados en dólares también tuvieron una jornada volátil con retracciones en el AE38 (-2,93%), AL35 (-2,60%), GD35 (-2,72%), GD41 -1,90%) y GD36 (-1,89%). En consecuencia, el riesgo país anotó una leve suba de 0,2% a 1.556 puntos básicos.

