El reconocido economista internacional Robin Brooks volvió a criticar la estrategia de la política cambiaria que llevan adelante el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

“El nuevo gobierno de Argentina enfatiza los mercados sobre la regulación, pero ¿cómo se puede hacer eso -de manera creíble- cuando se regula el precio más importante: el tipo de cambio? No funciona. La obsesión de Argentina por fijar el peso al dólar es su perdición. Lo mismo de siempre…” afirmó Brooks, ex Economista Jefe en el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF) y Estratega Jefe de Divisas en Goldman Sachs, en su cuenta de X (ex Twitter).

Para fundamentar su crítica, el economista afirmó que “Argentina hizo lo correcto en diciembre: devaluó. Pero luego Argentina cometió un error. Volvió a fijar su moneda al dólar. Como resultado, la alta inflación ha hecho que el tipo de cambio real vuelva a subir al nivel que tenía antes de la devaluación de diciembre. Argentina está de vuelta en el punto de partida…”.

Tanto Milei como Caputo vienen reiterando la intención de mantener devaluaciones mensuales del 2% tras la devaluación del 54% en diciembre de 2023, mientras los índices inflacionarios todavía se ubican por encima del 4%.

No es la primera crítica que hace Brooks a la política cambiaria del gobierno argentino. “Argentina es la misma historia una y otra vez. Diferente líder. Mismo error…", comentó pocos días atrás.

Las definiciones de Caputo sobre el dólar

“Vamos a secar la plaza de pesos. Algunos no se convence. La realidad probará que en breve la gente tendrá que vender dólares para pagar impuestos”, indicó el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que “en breve la gente va a tener que vender dólares para pagar impuestos” y “el peso será una moneda fuerte".

Desde junio, la cotización de los dólares financieros y el “blue” (informal) aumentó la brecha con respecto al oficial, superando el 40%. Al respecto, Caputo opinó: “Me preocupa y me ocupa muchísimo menos de lo que se dice. Lo más importante para bajar la brecha es bajar la inflación. La obsesión nuestra es bajar la inflación y vamos a tener una salida del cepo más ordenada”.

Con respecto a la eliminación de las restricciones cambiarias, el ministro de Economía insistió en que “esa impaciencia para salir del cepo nos puede llevar a un error. Del cepo no se sale rápido, se sale bien. Estamos mucho más cerca, pero no es el momento ideal, ni puedo poner una fecha”.

