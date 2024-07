Con la segunda fase del plan económico del Gobierno en marcha, donde se cerrarían las canillas de emisión monetaria, los expertos coinciden en que la inflación tendría una tendencia a la baja. Sin embargo, también se espera que el dólar tienda a ir hacia arriba durante la segunda mitad del año. Ante este panorama, este medio se contactó con el analista financiero, Christian Buteler.

Con respecto al cepo, Christian Buteler comentó que, “hay algunas medidas que son más efectivas que otras, por ejemplo, el tema de las restricciones para comprar mep sobre los subsidios, era una restricción que en la práctica no tenía utilidad, no se controlaba”. En cuanto al tiempo que se tardó en llevar a cabo la medida, agregó: “Se debería haber empezado bastante antes con la posibilidad de terminar con las restricciones poco a poco”.

Mediante el cierre de las canillas de emisión vendrá la baja de la inflación

En cuanto a lo monetario que dio a conocer el Banco Central, Buteler planteó: “Puso por escrito lo que venía dando vueltas en declaraciones y es esta nueva etapa en la cual se busca, vía cerrar las canillas de emisión, acelerar la desinflación que se está produciendo”. Luego, manifestó que, “si realmente logran cerrar las canillas de la emisión, la inflación no tiene otro rumbo que no sea hacia la baja”.

Se estima que el dólar continuará con una tendencia alcista

“La tendencia del dólar va a ser alcista, tuvimos ahora un par de semanas donde con los nuevos anuncios el dólar tuvo una caída el lunes y el martes, pero después todos los días empezó a subir, aunque a una velocidad menor”, sostuvo el entrevistado. “Mientras sigamos con una política monetaria de tasas negativas y una inflación viajando muy por arriba del crawling peg, el dólar, esta segunda mitad del año, va a subir”, complementó.

Por otro lado, el analista financiero señaló: “La política de emisión cero no agrava el problema, se generaban los pesos necesarios para que sigan presionando al dólar, entonces, eso ya se cortaría”. Sin embargo, remarcó que, “lo que no se corta es el stock de pesos en exceso que hay en la economía”.

A modo de cierre, Buteler expresó: “Si no hay pesos no puede subir el dólar, el problema no es el dólar sino el sobrante de pesos, ese es el problema original de la economía argentina, hay muchos pesos para lo que nuestra economía necesita y, como no tenemos una moneda fuerte, esos pesos viajan al dólar”.