Luis Secco: “Genera un poco de confusión ir de un peso débil y despreciable a un super peso”

En contradicción con lo que piensa el Presidente Javier Milei del peso argentino, las medidas que se están implementando en el último tiempo, y que son avaladas por el ministro de Economía Luis Caputo, apuntan a un fuerte repunte de la moneda local y en eso se centra la segunda fase del plan económico. Con el fin de ampliar este panorama, Canal E se comunicó con el economista, Luis Secco.

“Hay un compás de espera, el Gobierno reacciona intentando dar señales muy contundentes de que no va a haber más emisión de pesos y que eso debería forzar una baja adicional de la tasa de inflación”, comentó Luis Secco. “Todavía hay algunas inercias por quebrar que tienen que ver con que la mayoría de los argentinos comentan que está todo demasiado caro en dólares y cuando todo está caro en dólares los precios en pesos se vuelan”, agregó.

Cuáles son las expectativas de la segunda fase del plan económico

Posteriormente, Secco planteó: “Hay que esperar una corrección y lo que tenemos por delante es que esta fase 2 probablemente sea una fase más parecida a la 1 en términos de corrección de precios relativos y hay que esperar una tercera fase donde se completaría esa corrección de precios relativos”.

“El mercado mira otra cosa más que las canillas abiertas o cerradas del Banco Central, por lo menos en el corto plazo, a largo plazo puede ser una gran noticia que no haya más emisión, pero a corto plazo todavía falta la corrección de precios relativos”, sostuvo el entrevistado. “Preocupa un poco cómo hace Argentina para pagar la deuda si no emite más pesos para comprar dólares”, complementó.

Podría aparecer la dolarización ante la falta de pesos

Por otro lado, el economista señaló: “La dolarización era un fenómeno que venía porque nadie quería el peso, porque había tantos pesos que no valían absolutamente nada”. A su vez, remarcó que, “ahora la dolarización vendría porque no hay más pesos y los pesos se vuelven tan atractivos que todo el mundo los va a cuidar, los va a querer tener porque no se va a depreciar nunca más, entonces, los que van a aparecer son los dólares”.

Sobre el final, Secco destacó que, “genera un poco de confusión ir de un peso débil y despreciable a un super peso, son 2 economías muy distintas, donde los activos de riesgo tienen valores muy distintos y eso también confunde”.