Deudas:el Gobierno pidió que el FMI revea sus tasas de interés

Un reclamo presentado por el Estado argentino ante el Fondo Monetario Internacional hace cuatro años podría ser discutido oficialmente por el directorio en un futuro cercano. Este reclamo podría generar un ahorro de aproximadamente 1.000 millones de dólares anuales en sobretasas de interés.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el economista Juan Manuel Truffa, quien expresó que, “es probable que haya una disminución” de las tasas de intereses, porque “siempre se pueden realizar gestiones” y dado que estas gestiones son políticas, “el apoyo que se reciba puede facilitar estas reducciones”.

Por qué se pide la revisión de las tasas de interés

Según el entrevistado, las rebajas se basan principalmente en ciertos sobrecargos aplicados cuando los porcentajes de endeudamiento de un país superan los límites establecidos por el FMI. Por ejemplo, “si el porcentaje de endeudamiento supera el 180% de la cuota del país, el objetivo es reducir estos sobrecargos y, en consecuencia, disminuir el monto total de intereses a pagar”, explicó.

El Board y la obtención de fondos

En cuanto al Board del FMI, Truffa mencionó que el perfil de políticas que el gobierno está mostrando, tanto en su implementación como en sus intenciones, tiende a que el organismo vea el esfuerzo del gobierno como “un intento de estabilización y generación de crecimiento económico a mediano plazo para Argentina”. Y siguió: “Los tiempos del FMI a veces no coinciden con nuestras urgencias, y no descarto que se pueda haber negociado algo en términos de financiamiento”.

En continuidad con el tema, el economista explicó que, “puede ser que, aunque no se consigan los fondos completos que se buscaban, se logren obtener menos fondos pero con una estructura de desembolsos que brinde más flexibilidad y libertad de acción al principio, lo que podría considerarse una ventaja”.

Cuáles son las señales de la economía y qué pasará con el cepo cambiario

Por otra parte, Truffa aseguró que la actividad económica nacional “ya muestra señales de desaceleración en la caída”. “Si hablamos de recesión, no debemos interpretarla como una profundización del problema, sino como una recuperación más lenta de lo esperado”, aseguró y agregó:”Parece que tocamos fondo y, aunque no se puede predecir con certeza, no parece que la recesión sea mucho más grave que lo que ya hemos experimentado”.

Para cerrar, el economista dijo: Si las brechas se ajustan de manera que favorezcan al gobierno y hay algún acuerdo con el FMI, un levantamiento anticipado del cepo podría cambiar completamente las condiciones económicas”.