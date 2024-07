Cuántos dólares sacrificó el Gobierno para reducir la brecha cambiaria

A contramano del compromiso que había adoptado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a principios de año, el gobierno de Javier Milei intervino en el mercado financiero y sacrificó más de US$ 250 millones para reducir la brecha cambiaria en el marco de la segunda fase del programa económico conocida como "emisión cero".

Si bien el ministro de Economía Luis Caputo explicó que la intervención en el contado con liquidación (CCL) y el MEP respondía a un cierre del grifo de creación de pesos para la compra de divisas por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el objetivo subterráneo era achicar la diferencia entre el tipo de cambio oficial y los paralelos con la mira puesta en la salida del cepo.

El pago de deudas de empresas aumentó la demanda de dólares

En el staff report correspondiente a la séptima revisión del acuerdo con la Argentina, el FMI había cuestionado a la gestión del ex jefe del Palacio de Hacienda y candidato presidencial Sergio Massa por utilizar dólares para reducir el spread entre las diferentes cotizaciones.

"En reacción a diversas presiones en el mercado de divisas, el Banco Central vendió cerca de US$ 4.000 millones en el mercado paralelo en 2023, a pesar del endurecimiento de las regulaciones para frenar el comercio en estos mercados", reveló el prestamista de última instancia.

Asimismo, los técnicos del organismo multilateral aseguraban en febrero de 2024 que acogían con "satisfacción" el compromiso de las nuevas autoridades de "pasar a un régimen más basado en el mercado y el abandono del enfoque anterior de intervenir en los mercados paralelos y de futuros no entregables de divisas, que solo drena reservas y aumenta las vulnerabilidades".

Banco Central en alerta: se aceleró la pérdida de reservas en julio

En ese contexto, el BCRA terminó julio con ventas netas por US$ 181 millones y cerró el peor mes de la era Milei en términos de acumulación de reservas internacionales: descendieron a US$ 26.399 luego de sufrir una merma mensual de US$ 2.617 millones.

El declive estuvo signado por un desafiante calendario de compromisos de deuda que incluyó US$ 2.600 millones a bonistas privados, US$ 645 millones al FMI, US$ 447 millones a otros organismos multilaterales y la primera amortización de capital del BOPREAL por US$ 167 millones. La cifra ascendió a casi US$ 3.900 millones.

El flujo de 100% de importadores accediendo al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) tampoco colaboró con la performance del Central. Aunque las importaciones no se paguen al contado, la calendarización implementada por el oficialismo implica que coexistan cuatro cuotas de 25% "corriendo" en forma simultánea y presionando las arcas de la autoridad monetaria.

Cuántos dólares vendió el BCRA para mantener la brecha a raya

Un informe de Portfolio Personal Inversiones (PPI) destacó que la entidad a cargo de Santiago Bausili "está perdiendo dólares por la intervención en CCL/MEP para que la brecha cambiaria se mantenga a raya". Según sus cálculos, destinó un estimado de entre US$ 253 y US$ 261 millones en diez ruedas para que el contado con liquidación se desplome y la brecha cambiaria se ubique en 37%.

"A este ritmo de alrededor de US$ 26 millones promedio por día, el BCRA podría intervenir en 60 jornadas más bajo el supuesto de que utiliza la totalidad de los más de US$ 1.820 millones que está dispuesto a usar para este fin. Cabe recordar que el martes pasado ratificó su compromiso de esterilizar la emisión de $2,4 billones derivados de las compras netas desde el 30/04", acota el reporte.

La contracara de avanzar con el esquema es un deterioro del balance en dólares del ente financiero ya que las reservas netas (que descuentan los pasivos en moneda dura) pasarían de un estimado de -US$ 6.581 millones a alrededor de -US$ 8.400 millones.

A la vez, los analistas de PPI auguraron que hacia adelante, el desempeño en esta materia "debería empeorar, dado que la estacionalidad de las importaciones y exportaciones continuará jugando en contra de la acumulación de reservas" ya que "en años con cepo, suele vender reservas en el tercer trimestre".

"En un contexto que ya no hay flujo excedente para que el BCRA compre, sus ventas serían cada vez mayores si la oferta no aumenta en línea con la demanda. La pregunta del millón es por qué el BCRA vuelve más desfavorable para sí mismo la dinámica del mercado oficial. Si bien flexibilizar el acceso de los importadores es una medida apoyada por el FMI, implicaría un riesgo para las reservas netas", alertaron.

Qué pasará con el dólar, el cepo y la inflación en el segundo semestre del año

Para los economistas de la consultora Econviews, de Miguel Kiguel, el mecanismo de esterilización de pesos vía venta de dólares en el mercado paralelo genera dudas en torno a con qué divisas planea llevar a cabo el apretón monetario, en una coyuntura de nula acumulación.

"De acuerdo con nuestras estimaciones, al 15 de julio el Banco Central tenía en su activo unos US$ 9.473 millones en dólares, lo cual queda apenas por debajo del stock de encajes. Dicho con otras palabras, no tiene dólares propios. Lógicamente también cuenta con el oro (o su equivalente en dólares) pero no hace mucho sentido que consuma ese activo en bajar la brecha. A esto se suma que las compras de reservas en el mercado oficial vienen siendo bajas, por lo que las chances de que haya mucha disponibilidad para intervenir no son altas", apuntaron.

Y agregaron: "Nuestra visión es que la medida en lugar de ser una regla que se cumplirá a rajatabla va más por el lado de advertir que el Banco Central puede intervenir. El primer día del anuncio esta amenaza fue efectiva dado que el CCL bajó sin que intervenga el BCRA. Sin embargo, ese efecto no dura para siempre y si el gobierno quiere bajar la brecha eso solo no va a ser suficiente".

Desde LCG consideraron que la flexibilización de algunas restricciones como la reducción del plazo de pago de las importaciones, la ampliación del monto que las personas deben liquidar en el MULC y el acceso al MEP a beneficiarios de planes sociales y subsidios, añaden más tensión al Central.

"Todo esto hace a un flujo de dólares más tensionado en el MULC, que implicará más uso de reservas, que se suma al anuncio anterior de usar reservas para reducir la brecha cambiaria. Y se resta tensión, en principio, en el CCL", alertaron.

MFN / Gi