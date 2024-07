El Banco Central perdió US$ 2.600 millones de reservas en julio y cerró el peor mes en la era Milei

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) terminó julio con ventas netas por US$ 181 millones en el mercado cambiario y cerró el peor mes de la era Milei en términos de acumulación de divisas: las reservas internacionales cayeron a US$ 26.399 y sufrieron una merma mensual de US$ 2.617 millones.

En el último día hábil de julio, la autoridad monetaria hilvanó la sexta jornada consecutiva con saldo vendedor al desprenderse de US$ 81 millones con un volumen operado que alcanzó los US$ 471 millones, de acuerdo a estimaciones de fuentes financieras. De esta manera, encadenó dos meses seguido con rojo en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) tras finalizar US$ 47 millones abajo en junio.

Roberto Cachanosky: “La forma de generar ingresos de dólares es atrayendo inversiones”

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Julio, el peor mes para la acumulación de reservas en la era Milei

Al mismo tiempo, se observó una considerable caída intradiaria en las tenencias del BCRA de casi US$ 600 millones. Para el titular de la consultora Outlier, Gabriel Caamaño, el retroceso se explica en buena parte por el pago del vencimiento de los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (BOPREAL), ventas del martes y otros movimientos.

El director de Inversiones de Wise Capital, Ignacio Morales, sostuvo que el pago de BOPREAL fue de US$ 167 millones y corresponde a la primera amortización de capital de la serie 2 del bono en dólares sin intereses que emitió la entidad encabezada por Santiago Bausili para saldar la deuda comercial con importadores heredada del gobierno de Alberto Fernández.

"Esta serie, la más corta de las tres, amortizará en doce cuotas mensuales de acá a junio de 2025 un total de US$ 2.000 millones. Sin embargo, a esto hay que adicionarle en agosto, octubre y noviembre los cupones de intereses de las series 1 y 3 (que pagan una tasa del 5% y 3%, respectivamente), llevando a US$ 1.300 millones el saldo total a saldar hasta fin de año", acotó Morales.

Más allá de las dificultades de la autoridad monetaria para acumular divisas en el mercado cambiario por una mayor apertura a los importadores, el calendario de vencimientos de deuda de julio incluyó US$ 2.600 millones a bonistas privados así como US$ 645 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI) y US$ 447 millones a otros organismos multilaterales. La suma total ascendió a casi US$ 3.700 millones.

En el primer día de agosto, la sangría de las reservas brutas se profundizarsaría por un desembolso pactado con el FMI de US$ 779 millones en concepto de intereses. De trasladarse al número actual de las tenencias en moneda extranjera, podría perforar los US$ 26.000 millones y retrotraerse a niveles de comienzos de febrero de 2024.

El Gobierno consiguió un préstamo del BID y respira en medio de la sangría

El directorio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó hoy un préstamo de US$ 647,5 millones para la Argentina y el monto robustecería el poder de fuego del Banco Central en medio del drenaje de divisas que conspira contra la salida del cepo cambiario.

"Este tipo de préstamo del BID, denominado Financiamiento Especial para el Desarrollo (SDL por su sigla en inglés), y bajo el nombre 'Programa de Apoyo a la Sostenibilidad Fiscal y el Crecimiento', contribuirá a fortalecer las finanzas públicas y la balanza de pagos, reforzando la estabilidad macroeconómica y el crecimiento", explicaron desde el Ministerio de Economía.

El desembolso de los recursos se aguarda con ansias para los primeros días de agosto y resulta de las negociaciones entre el staff del BID y la Secretaría de Finanzas liderada por Pablo Quirno. Además, el acuerdo incluye "nuevas operaciones de crédito previstas para lo que resta del año por US$ 2.195 millones adicionales".

"Esas aprobaciones de nuevos proyectos apoyarán las políticas de primera infancia y alfabetización impulsadas por el ministerio de Capital Humano, además de la mejora en la gestión fiscal mediante reformas que mejoren los ingresos públicos y hagan más eficiente el gasto del Sector Público, especialmente mediante mejoras en la focalización de los subsidios en los hogares más vulnerables", concluyeron.

MFN