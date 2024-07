Con el inicio de la “fase 2” del programa económico, el Gobierno transita un segundo semestre complejo sobre todo en una métrica clave para el mercado: las reservas del Banco Central.

A pesar de que las reservas mostraron una evolución positiva durante el primer semestre, se observan dos particularidades: mientras que entre diciembre y mayo hubo acumulación y resultados diarios positivos en el MULC, entre mayo y julio el total de reservas brutas se estancó y disminuyó.

Para Audemus, las arcas de la máxima autoridad monetaria es uno de los aspectos a monitorear en los próximos meses y uno de los problemas más difíciles de resolver sin acceso a nuevo financiamiento externo.

De no mediar cambios en el esquema cambiario actual hasta diciembre, la consultora del economista y ex ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, estima un resultado de balance cambiario de: cuenta corriente cambiario negativo de US$ 3.961 millones y cuenta financiero negativo en US$ 820 millones.

Ahora bien, lo que puede cambiar esta dinámica sería el blanqueo en un monto superior a los que se van a usar para intervenir en el mercado de contado con liquidación, que se implementó con el objetivo de esterilizar los pesos y bajar la brecha cambiaria; o el acceso a un nuevo financiamiento externo, cosa que los economistas ven difícil de imaginar antes del segundo trimestre de 2025.

“El Gobierno parece esperar US$ 40.000 millones de blanqueo considerando que ingrese todo en la etapa 1 con alícuota del 5% (el esquema está diseñado para que así ocurra), pero en caso que se realice en las tres etapas, el monto podría disminuir hasta US$ 30.000 millones”, comentó Francisco Ritorto, economista de ACM.

De esta manera, el equipo económico recaudaría unos US$ 2.000 millones que se contabilizan en las arcas del Central.

“Si nos basamos en los 2,5 billones de pesos que Economía adelantó que busca esterilizar, el BCRA debería renunciar aproximadamente US$ 1.930 millones para volcar al CCL”, agregó Ritorto.

Así, el monto recaudado por el blanqueo alcanzaría para netear los dólares para intervenir en el contado con liqui. Esto impacta en la estimación del total de reservas brutas, que actualmente se encuentran en torno a los US$ 27.000 millones.

“En el ejercicio que armamos estimamos que lo del blanqueo sería un monto similar a lo que van a usar para intervenir. Estimamos un stock de reservas netas negativas por USD 5.093 millones para diciembre, un valor crítico considerando que en enero hay vencimientos de capital e interés de títulos en dólares por USD 4.457 millones”, señaló Gonzalo Guilardes, economista de la Consultora Audemus.

La recaudación por el blanqueo significaría 0,3% del PBI y le daría margen al Gobierno en materia fiscal en un contexto donde sostener el superávit en los próximos meses será algo más complejo debido a los retrasos de pagos a CAMMESA, en un contexto estacionalmente más deficitario en el invierno por pagos de energía, sumado a que aún no se completaron la quita de subsidios.

Sin embargo, el superávit financiero logrado en el primer semestre le da aire al equipo económico también. Los economistas consultados por este medio sostienen que el Gobierno lograría sostener el equilibrio en las cuentas públicas y cumplir con la meta del FMI, con un mayor ajuste por el lado del gasto.

Se espera que el blanqueo ingrese hasta septiembre, por el incentivo de la alícuota del 5%, hasta ese mes que dura el invierno el Gobierno contaría con ese ingreso excepcional en las finanzas nacionales y con el adelanto de bienes personales para compensar los egresos de las cuentas públicas.

De acuerdo con la consultora Ecolatina, a partir de agosto se espera una mejora fiscal debido a la recomposición de la cuarta categoría de Ganancias. A eso hay que sumar el adelanto de Bienes personales se espera que tengan un impacto positivo en la recaudación de los próximos meses ya que se premia el pago anticipado.

De esa manera, tras pasar los próximos meses y con el resto de medidas del paquete fiscal, la Ley Bases y un mayor ajuste por el lado del gasto, lo ingresado del blanqueo podría dejar de contabilizarse y podría utilizarse para pagar intereses con organismos internacionales.

“Nosotros estimamos que el Gobierno va a llegar al equilibrio financiero o muy cerca sin contar ese 0,3% del PBI. Lo del blanqueo se contabiliza como ingreso y luego seguramente lo van a usar por el Tesoro para pagar los intereses con organismo internacionales u otros pagos del gobierno nacional en dólares. De acá a diciembre tenés pagos de intereses con esos organismos incluyendo el FMI por unos US$ 2.500 millones”, agregó Guilardes.

“Si se mantiene el ritmo de ajuste del primer semestre, el año cerraría con un superávit fiscal total del 1%, lo que da la pauta de que el gobierno creó en este período un interesante margen que permitiría cierta relajación, mientras aún se cumpliría con la meta del FMI de alcanzar un equilibrio fiscal y un superávit primario del 1,7% del PBI a finales del año. Las dudas se trasladan al 2025 cuando la eliminación del impuesto país implicará una pérdida de recursos por 1.5% del PBI”, sostuvo un informe de Invecq.

