El mercado reacciona a las medidas del Banco Central: “Todavía hay un proceso de digestión que no está completo”

Finalmente, el Banco Central dio a conocer las medidas que implementará para llevar a cabo la segunda fase del plan económico del Gobierno, donde la clave se centra en el cierre de las “canillas” de emisión monetaria. Es por eso que para analizar cómo reaccionó el mercado, este medio dialogó con José Echagüe, de Consultatio.

“Hay todavía un proceso de digestión de las novedades que no está completo”, comentó José Echagüe. “El anuncio de la fase 2 fue un anuncio bastante curioso porque empezó un fin de semana con una serie de tweets, después continuó a partir de una presentación que dio el director del Banco Central, la cual no iba muy de la mano con los anuncios y pasados los días no hubo muchas aclaraciones”, agregó.

El mercado todavía no termina de interpretar el comunicado del Banco Central

Posteriormente, Echagüe planteó: “Todavía no terminan de quedar claros algunos aspectos”. Luego, manifestó que cuando se observa el nuevo esquema monetario, “está el objetivo de emisión cero pero no sabemos si esa emisión cero es un congelamiento nominal, hay interpretaciones válidas para todos, no es una cosa súper clara o categórica y el mercado todavía está digiriendo ese comunicado”.

La liberación de la tasa de interés

“Las precisiones faltan, pero más o menos tenemos un color sobre lo que el Gobierno intenta”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Es un esquema de política monetaria donde la principal virtud que tiene o la característica más saliente es que una vez completado el traspaso de pasivos remunerados del Banco Central al Tesoro, libera a la tasa de interés como herramienta de política monetaria”.

Por otro lado, el analista de Consultatio señaló: “Hoy el Banco Central podría subir la tasa de interés y eso no tiene consecuencias sobre la creación de dinero, ya que todos los pasivos remunerados ya están traspasados”. A su vez, remarcó que, “mientras el Banco Central esté vendiendo dólares, hacia adelante crea una variable que no la teníamos”.

“La política monetaria empieza a ganar grados de libertad”, expresó Echagüe. Para finalizar, dijo que, “yendo a la parte cambiaria, tenemos una medida muy contundente que es este anuncio de intervención de casi USD 2.000 millones de ccl para bajar la brecha y la brecha bajó muy poco, hubo un impacto en el mercado pero el Gobierno no debería estar satisfecho”.