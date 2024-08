Martín Ocampo: "El comportamiento del Gobierno es similar al del kirchnerismo"

Martín Ocampo sostuvo que la quita de subsidios al transporte probablemente es una decisión que no puede ser judicializada, pero criticó la imposición de Nación a Ciudad de tener que pagar los costos sin tener el control total sobre el servicio y sus precios. Además, mencionó que, con la misma metodología del kirchnerismo, el Gobierno utiliza los recursos estatales de manera discrecional: “A los gobiernos amigos no les saca y a los gobiernos que no se disciplinan les saca”, criticó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Martín Ocampo es procurador de la Ciudad de Buenos Aires y presidente de la Unión Cívica Radical de CABA. Fue legislador, vicepresidente segundo de la legislatura y ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad.

Alejandro Gomel: ¿Había un acuerdo y finalmente no llegaron los puntos de coparticipación que se había comprometido la Nación?

No se trata de un acuerdo, se trata de cumplir con lo que la ley y la sentencia de la Corte dicen. No hay cosas para acordar cuando hay un fallo judicial que fija cuál es el monto y el procedimiento para esa transferencia.

Me parece que acá lo que está fallando, por parte del Gobierno, es esta idea de que tiene que cumplir con la ley. El sistema republicano de gobierno exige que se respeten las sentencias judiciales, y lo que no está haciendo el Gobierno de Javier Milei es respetar eso.

AG: ¿Qué va a hacer la Ciudad a partir de este nuevo incumplimiento?

Creo que todos los actores políticos de la Ciudad, nosotros desde la Unión Cívica Radical, el PRO, el Frente de Todos, tenemos que defender los intereses de los porteños. Lo que tenemos que hacer todos juntos es seguir reclamando que el Gobierno cumpla con el fallo de la Corte.

El comportamiento que tiene el Gobierno es similar, por no decir casi igual, que el del kirchnerismo, no cumple los fallos. No lo hizo Alberto Fernández y no lo está haciendo Javier Milei. Más allá del reconocimiento de que el Gobierno de Milei dice que quiere o que lo va a pagar, pero en los hechos, los comportamientos y las conductas, son similares.

Elizabeth Peger: El jefe de Gobierno, e incluso las autoridades de Economía de la Ciudad, se reunieron estas últimas semanas con el ministro Luis Caputo y los funcionarios del Ministerio de Economía de Nación, y se había convenido que los 2.95 se tenían que empezar a depositar en las cuentas de la Ciudad a partir del 1 de agosto, sin embargo esto no ocurrió. Entiendo que hubo algún intercambio el último viernes justamente por esta situación, pero tampoco se resolvió. ¿A qué se debe esto?

Hay charlas. Los Gobiernos conversan, incluso sobre la deuda que se generó por el incumplimiento del fallo, y todas estas cuestiones, como tiene que ser en la política, se tienen que poder conversar. Lo lamentable acá es que la Ciudad haya tenido que ir a la Corte a reclamar judicialmente y obtener un fallo, cuando estas cosas se pueden solucionar por parte de los dirigentes políticos charlando y poniéndose de acuerdo.

En este caso no hay que olvidarse que lo que el Gobierno de Alberto Fernández le sacó a la Ciudad de Buenos Aires es el dinero que se le transfería conforme fue la transferencia de las competencias de seguridad pública, lo que fue la transferencia de parte de la Policía Federal y la conformación de lo que fue luego la Policía de la Ciudad. Entonces, esos recursos tienen que ver con eso. No son recursos que la Ciudad tenía destinados a otras cosas, son destinados a la seguridad de los vecinos.

Creo que ahí el Gobierno busca estrategias para evadir la responsabilidad de parar la sentencia. Nosotros, y yo personalmente como presidente de la Unión Cívica Radical, entendimos que por ahí los primeros meses el Gobierno necesitaba adaptarse, ver cómo estaban las cuentas, tomar el comando de todo lo que es la administración del Estado, pero luego de pasados dos meses iba a poder cumplir con el fallo de la Corte. Resulta que ya pasaron muchos meses desde que el Gobierno asumió como Gobierno. Y esto no viene sucediendo, el Gobierno sigue sin cumplir.

Después, también se ven otra serie de actitudes para con la ciudad de Buenos Aires, como también del transporte colectivo. Uno ya ve situaciones parecidas, por eso digo que hay muchas similitudes con el kirchnerismo, porque pasó lo mismo con Macri y el traspaso del subte.

EP: ¿Hay un intento de disciplinar a la Ciudad?

El Gobierno tiene una manera de entenderse, no solamente con la Ciudad, sino con las provincias también. Por eso también acá hay otra similitud con el kirchnerismo. La diferencia es que el kirchnerismo daba privilegiadamente. Es decir, a los amigos le daba y a los que no eran amigos no le daba. El Gobierno actual utiliza esa misma metodología, pero con una diferencia, que es: a los gobiernos amigos no les saca y a los gobiernos que no se disciplinan les saca. Pero en definitiva es la misma metodología. Utiliza los recursos que son del Estado para fines que son de la política, y no en lo que tiene que ver con el Estado.

El Gobierno se tiene que preocupar por todos los argentinos de la misma forma, los de la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, los de todas las provincias. Y tiene que tratar a todas las provincias de la misma manera.

EP: Jorge Macri entonces no es amigo...

No sé. El PRO tiene ciertas similitudes. Ha apostado bastante por las políticas que lleva el Gobierno. Desde el punto de vista de lo político, puede que tengan algunas coincidencias. Yo, por supuesto, también tengo algunas coincidencias con algunas políticas que lleva el Gobierno. Pero difiero también con otras que para mí son medulares, como el respeto a la libertad de expresión, el ataque a los medios de comunicación, la violencia como cultura de la política, todas estas cosas para nosotros no son buenas para la Argentina, y por eso nos paramos mostrando que éste no es el camino por el cual la Argentina va a salir adelante.

Claudio Mardones: ¿En materia económica y en términos de la política del déficit cero coincide?

Creo que la Argentina tiene que ir a una política de ordenar sus cuentas fiscales. Me parece que ahí el Gobierno va en la línea correcta, como también en la lucha contra la inflación va en la línea correcta. Yo creo que en ese punto el Gobierno sí tiene un dato a favor.

Creo que en el resto de las cosas hay muchas falencias, como en la administración del Estado y temas de gestión. Algunos creen, en definitiva, que el Estado tiene que desaparecer y están en lugares que no quieren gobernar y no toman decisiones. Y realmente la Argentina necesita que se tomen todos los días muchas decisiones para salir adelante.

Creo que en las áreas medias del Gobierno hay mucho desmanejo y falta de toma de decisiones. De hecho, hay funcionarios, como lo dijo Mauricio Macri mismo, hay funcionarios todavía del Gobierno anterior.

El Gobierno nacional dejará de subsidiar a los colectivos en CABA.

CM: A eso se suma otro destinatario de los cuestionamientos del expresidente Mauricio Macri, especialmente del área de Transporte. Ayer, Franco Mogetta fue invitado por la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados en el marco de una tensión con las demás provincias porque no existe más el fondo compensador para el transporte público del interior. Moggeta anunció que deja a la Ciudad sin los subsidios para las 31 líneas de colectivos que recorren el territorio porteño. ¿Es judicializable eso? ¿Cree que puede ser, también, materia de una disputa judicial en torno a la relación fiscal y financiera entre Ciudad y Nación?

No creo, si la decisión que toma el Gobierno es la de no financiar subsidios, es una política propia que toma el Gobierno. No creo que nosotros en ese punto tengamos la posibilidad de judicializarlo.

Distinto es lo que anunció el Gobierno que, a mi juicio, es lo equivocado, que es que la Ciudad tiene que pagar el subsidio. Eso es como que venga algún gobierno extranjero y anuncie decisiones que tiene que tomar la Argentina. El Gobierno nacional, a través de su secretario de Transporte, decidió que la Ciudad tiene que pagar, cuando las autoridades de la Ciudad no han tenido intervención.

He hablado específicamente con el bloque de legisladores de la Unión Cívica Radical por este tema, en el sentido de que los presupuestos se aprueban en la legislatura en la Ciudad de Buenos Aires. No es que se disponen libremente, no es que viene el secretario de Transporte de la Nación y decide que ahora la Ciudad tiene que pagar tanto de subsidio. No, en eso intervienen autoridades. En este caso es la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires la que fija el presupuesto de la Ciudad.

Por ahí están acostumbrados a gobernar sin presupuesto, como están haciéndolo ahora, que para mí también es un dato relevante en una Argentina que necesita previsiones, institucionalidad. Hay que entender que el presupuesto es una ruta de acción, pero Argentina no tiene un presupuesto todavía votado por el Congreso. Esperemos que el año que viene tengan un presupuesto.

CM: Parece que hay una pelea muy compleja. El subtexto del mensaje de Moggeta es que el costo del boleto y la definición va a quedar en manos de la Ciudad de Buenos Aires, y eso implica otro costo político...

Esto es populismo con el bolsillo ajeno.

La administración de las líneas de colectivos la tiene la Nación. La Nación fija las concesiones, los plazos de las concesiones, los recorridos de las líneas de colectivos, la parada de la línea de colectivos, el plazo de renovación de los vehículos, todas las cuestiones que tienen que ver con la prestación del servicio del transporte de colectivos lo fija Nación, incluso las tarifas.

Entonces te dicen “yo hago todo esto y vos tenés que pagarlo”, no es lo correcto. En todo caso, lo que habría que discutir es la transferencia de esas competencias para que la situación sea similar al resto de las provincias, y si la Ciudad de Buenos Aires quiere fijar una política tarifaria subsidiada la fija, pero tiene el control de todo el resorte de una política pública de transporte, no que Nación tome decisiones y tengan que pagarlas los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires.

AG: ¿Ve paralelismo o similitudes entre lo que fue Néstor Kirchner y lo que es Javier Milei?

Veo muchísimas. Esta idea de que vienen a hacer un cambio cultural, que llegan ellos, se implantan en la Argentina y todo tiene que cambiar. Le cambian los nombres a monumentos, salones y edificios. Para mí los populismos, sean de derecha o izquierda, son malos para la Argentina, y me parece que el Gobierno de Milei se planta en ese lugar. Son muy parecidos en eso.

El estilo del culto al enfrentamiento, a la descalificación del otro, a la idea de que si no pensás como yo sos comunista o sos vendepatria. Es decir, hay una línea, una matriz de pensamiento y de acción que son muy parecidas. Por eso nosotros decimos siempre, desde la Unión Cívica Radical, que por las mismas razones que nos opusimos al gobierno de Néstor Kirchner y al kirchnerismo en general, también nos estamos oponiendo a Milei.

Por eso te decía que no tengo tantas diferencias en algunas cuestiones del rumbo económico. Sí las tengo en estas cosas que tienen que ver con esta presentación política. El culto a la violencia es terrible, la descalificación continúa. Ahí está la coincidencia que han descalificado al mismo banquero, y lo han hecho en público. El hostigamiento a través de las redes. Me parece que son todas cuestiones que los ponen en un plano de igualdad.

