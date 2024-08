Passerini sobre los subsidios: “Parecería que hay populismo para los porteños, y motosierra para los cordobeses”

El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, volvió a cuestionar la distribución de los subsidios al transporte desde la administración del presidente Javier Milei.

“A esta altura del año el Amba, el área metropolitana, los porteños como decimos genéricamente ya recibieron para sus colectivos 160 millones de pesos y el resto de los municipios y provincias del interior 0 peso en lo que va del año”, aseguró el jefe capitalino.

Críticas

“Trascendió una resolución en la cual le iban a dar 20 mil millones de pesos más a los porteños para poder pagar un aumento de la UTA y a nosotros nada. Nosotros venimos reclamando con los intendentes de todo el interior que esta situación se termine. O no hay subsidios para nadie o que haya subsidios para todos. Y que se distribuya el fondo de la ley de combustibles, que de pasó volvió a aumentar el combustible”, explicó en declaraciones a Mitre Córdoba.

Además calificó a la situación como “muy díficil” al tiempo que contó que “todos los intendentes” están “muy molestos”.

“Ayer trascendió que la resolución iba para atrás. Pero creo que fue para atrás porque nosotros los intendentes venimos reclamando muy enérgicamente. La semana que viene vamos a ir al Congreso nuevamente a pelear por este tema”, afirmó.

De este modo se refirió a los dichos del secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, quien negó los dichos de Passerini. “Estamos muy sorprendidos porque no ha habido ninguna decisión, norma que hayamos dictado disponiendo tal cosa”, dijo ayer el funcionario nacional.

Transporte urbano: desde Nación desmintieron a Passerini y aclaran que no hay aumentos de subsidios para el AMBA

Subsidios

“El problema de los subsidios es una enfermedad crónica, no es un problema de este Gobierno nacional. Este gobierno nacional lo que hizo fue quitarle lo poco que le daban al interior y darle todo al Amba cuando había dicho que no iba a haber nada para nadie y que cada uno se iba a arreglar con lo propio. No es así”, señaló Passerini.

Y luego agregó: “Y lo injusto es que uno va a Buenos Aires y ve colectivos nuevos que pasan cada tres minutos, muchos de ellos van vacíos, con un pasaje que cuesta 270 pesos”.

“En el interior de ninguna manera podemos sostener esa situación. No es que allá hagan magia. Allá le dan la plata que de paso es nuestra porque el fondo que le dan a ellos se alimenta con lo que pagamos en el combustible en todo el país”, insistió el intendente de Córdoba.

“Nosotros exigimos un cambio en la ley para que esa plata se distribuya en función de lo que aporta cada provincia, parece que es lo más justo y es lo que vamos a pelear”, propuso Passerini.

Todos a la carga por los subsidios al transporte: Marcos Torres se plegó al reclamo que lanzó Passerini

Boleto

“Hace ya varios meses que estamos sosteniendo la tarifa en 700 pesos porque el usuario hace un esfuerzo importante para poder subirse al colectivo. Nosotros hacemos un esfuerzo muy grande por todo el subsidio que hay que poner para compensar lo que realmente vale el boleto”, enfatizó.

“El boleto si no fuera por lo que pone la Municipalidad debería salir 1700 pesos a decir de los empresarios. Esa brecha la está poniendo cada cordobés con los impuestos municipales, la estamos poniendo nosotros”, añadió Passerini.

“Hemos hecho un gran esfuerzo porque no era justo adecuar la tarifa cuando el servicio ante la salida de Ersa era muy malo. Coniferal compró 100 colectivos. Nosotros compramos 50 colectivos de Tamse. No han llegado todos los colectivos que compramos. Cuando terminen de llegar todos los colectivos ahí vamos a adecuar la tarifa y eso puede ser en las próximas semanas”, precisó el intendente.

“La pregunta no es cuándo aumentamos sino cuando la Nación va a empezar a tomar cartas en el asunto. Como que la situación está cada vez más complicada y los subsidios se los dejan todos a los porteños. Parecería que acá hay populismo para los porteños y motosierra para los cordobeses”, concluyó.