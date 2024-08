Transporte urbano: desde Nación desmintieron a Passerini y aclaran que no hay aumentos de subsidios para el AMBA

El secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta aclaró que no existió ninguna norma o disposición para aumentar los subsidios en el área Metropolitana, en clara respuesta a la embestida de los intendentes de las principales capitales del interior, entre ellos el cordobés Daniel Passerini.

“Estamos muy sorprendidos porque no ha habido ninguna decisión, norma que hayamos dictado disponiendo tal cosa”, expresó el funcionario nacional. Especuló que los mandatarios han tomado algún trascendido publicado por los medios y salieron a realizar declaraciones. El mismo intendente de Córdoba reiteró en sus redes sociales: “basta de injusticia y discriminación para el interior argentino. Ahora, nuevamente por decisión del Estado Nacional de seguir subsidiando cada vez más al Transporte del AMBA. Para el resto del país CERO”.

En respuesta a esas declaraciones, el secretario de transporte nacional respondió que “han sido trascendidos de algún medio de la cual han tomado notas los intendentes y en base a eso han salido a hacer declaraciones escandalosas que no tienen asidero. No existe el hecho que se ha comunicado. No hemos dictado ninguna resolución disponiendo aumentos de subsidio para Amba”.

Los intendentes de Rosario, Santa Fe y Paraná entre otros, compartieron un duro comunicado en donde expresaron que “continúan con ficticios equilibrios fiscales nacionales a costa del sacrificio del interior, traslada los perjuicios a las provincias y municipios, además de generar más injusticias y discriminación insostenible. El ajuste pareciera ser parcial y segmentado, solo lo sufrimos en el Interior. ¿Hasta cuándo continuará el Interior subsidiando al AMBA? Es momento de terminar con el centralismo y aplicar de una vez por todas el federalismo”.

En sentido contrario de la “discriminación al interior”, Mogetta adelantó que se “seguirá trabajando para incrementar los lugares donde se implementa la tarjeta Sube que tiene el beneficio al usuario, el beneficio a la demanda y no seguir engordando empresas para que hagan uso que no es justamente el necesario para cada uno de los sistemas”.

Aumentos del transporte, pero en todos lados

El funcionario nacional aclaró que la política del gobierno Nacional es ir incrementando el valor del boleto para reducir los subsidios nacionales. Y que en los próximos días “estamos comunicando una actualización de tarifas en el área metropolitana de Buenos Aires”. Todo lo contrario, a la información inicial.

“De manera gradual para no afectar a los usuarios vamos a seguir con el proceso que hemos encarado. Nosotros desde que llegamos a la secretaría de Transporte de Nación hemos incrementado el pasaje como no se hizo en los últimos 20 años. Vamos a ir reemplazando subsidios por tarifa”, expresó Mogetta en radio Cadena 3.