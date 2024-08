Todos a la carga por los subsidios al transporte: Marcos Torres se plegó al reclamo que lanzó Passerini

Daniel Passerini salió con los tapones de punta contra el gobierno nacional. Adelantándose a una noticia cuestionó una nueva suba en los subsidios al transporte en la zona metropolitana denominada AMBA. Lo acompañaron varios intendentes que gobiernan las principales capitales del interior del país.

Hoy se sumó a la par del mandatario cordobés, Marcos Torres de Alta Gracia. En su red X posteó: “injusticia y discriminación del Gobierno Nacional que repercute sobre los Municipios del Interior del País. Mientras siguen subsidiando el #Transporte del AMBA con 72 mil millones de pesos, con la contribución de todos los argentinos, nada le llega al resto del país”.

El municipio del departamento Santa María destina 30 millones de pesos de manera mensual para sostener el servicio de colectivos urbanos.

Al medio día, desde la secretaría de Transporte de la Nación se aclaró que “no existió tal decisión o norma” para subir la ayuda en el área metropolitana. Torres fue el primero en responderle a funcionario nacional y expresó que “se puede desmentir el aumento del subsidio para el Amba pero eso no cambia la realidad. Hay una desigualdad hacia el interior que está poniendo de rodillas al sistema de transporte. Necesitamos una Argentina federal en la que cada impuesto que se le exija al vecino a nivel nacional tengo un retorno hacia el interior”.

Pero no todo quedó en una gentileza de mandatarios. Edgar Pérez, ex integrante del Ejecutivo en Alta Gracia y ahora como director de Comisión Nacional de Regulación del Transporte posteó: “desmentido”, con la captura de la información de la desmentida de los aumentos. Uno de los pocos comentarios a esa publicación es el del propio Marcos Torres que le dice: “Confiamos en que tenemos dirigentes del interior en esa cartera que saben y conocen lo difícil e injusto que es! Esperamos con mucha expectativa que federalicen como corresponde ese subsidio que pagamos entre todos los argentinos sin pensar solamente en el AMBA”.

Se sumaron los legisladores

El bloque oficialista “Hacemos Unidos por Córdoba”, a través de su presidente de bloque Miguel Siciliano, mostró su preocupación por la situación y solicitando al Gobierno Nacional un plan equitativo de subsidios.

A través del mismo, también se “exhorta al Gobierno Nacional a llevar adelante un plan equitativo de subsidios que garantice la igualdad de las provincias con el AMBA”.

El proyecto además busca instruir a los senadores y diputados por Córdoba “para que se sirvan impulsar las gestiones necesarias para asegurar el reparto de los subsidios a servicios públicos y transferencias con el objeto de que éstos garanticen los principios de igualdad, proporcionalidad de aportes, recursos y se respete el sistema Federal de Estado”.

“Desde el inicio de la gestión de este Gobierno Nacional se han llevado a cabo una serie de recortes que impactaron de manera desigual en todo el territorio nacional, en un claro perjuicio del interior del país” destaca el presidente del bloque, Miguel Siciliano.

Según los legisladores, la injusta distribución de los fondos pertenecientes a todos los argentinos, no sólo no ha sido corregida en los ya más de ocho meses de gobierno, sino que se ha profundizado con los recortes que han sido distribuidos de manera desigual en el territorio nacional, golpeando -una vez más- al interior productivo; como es el caso de Córdoba, que se configura como uno de los distritos que más aporta a las arcas del Estado Nacional, pero no recibiendo retornos que permitan sostener la calidad de los servicios públicos.

La queja de parte del sindicalismo

En el mismo tono que los legisladores provinciales, el concejal Ricardo Moreno repudió “de manera enérgica y contundente la decisión del Presidente Milei de sostener e incrementar los subsidios del Transporte en el AMBA, mientras insensiblemente discrimina al interior del país y en especial a nuestra Provincia y Ciudad”.

El secretario político de las 62 organizaciones manifestó que “esta idea alocada del Gobierno Nacional de quitarnos los subsidios al Transporte, genera qué los trabajadores tengan que pagar un boleto mucho más caro que el que paga un ciudadano común que vive en este lugar de privilegio (por el AMBA)”.

El edil alertó que hay ciudadanos de primera y de segunda: “volvemos a repetir la historia de siempre, que los ciudadanos del AMBA son de primera y nosotros los del Interior de segunda categoría. Además, ésta medida no va contra la casta política sino contra todo el universo de los trabajadores”.