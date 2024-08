Rosario obliga a las aplicaciones de movilidad como Uber o Cabify a que se registren para poder operar

El intendente rosario Pablo Javkin reglamentó la ordenanza que obliga a todas las aplicaciones de movilidad a tener que registrarse en el municipio para poder operar de manera legal. A partir de este jueves 1 de agosto, se legaliza el uso de tecnologías en el servicio de taxis y remises de la ciudad, en cumplimiento de la ordenanza N° 10.544. De esta manera, cada titular de taxi deberá contar con al menos una aplicación habilitada para el despacho de viajes, dejando como requerimiento opcional la contratación de la modalidad de radio taxi.

“No hay ningún beneficio que tenga una aplicación ilegal que hoy no tenga nuestro sistema legal”, afirmó el mandatario.

Sin buscarlo, Rosario da un paso hacia delante de otras ciudades capitales como Córdoba. La secretaría de movilidad ya contaba con una iniciativa de avanzar hacia la misma dirección. Daniel Passerini seguro tomará nota de cómo avanza la implementación en las tierras de su colega.

“Es una manera de decirle adiós al radio taxi, aunque aquellos taxistas o remiseros que lo quieren seguir utilizando lo podrán hacer”, expresó el concejal oficialista Carlos Cardozo.

Uber, Cabify, She y Movi Taxi: todas legales

El primer paso que dicta la ordenanza rosarina será la creación del “Registro de plataformas electrónicas de transporte”, en el que las personas humanas o jurídicas interesadas deberán inscribirse en el portal municipal. “Esto no es un registro libre de aplicaciones, es un registro de aplicaciones que, en su primera condición, deben aceptar la normativa”, señaló el intendente durante una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Rogelio Biazzi, y la secretaria de Movilidad, Nerina Manganelli, además de representantes de las distintas entidades de la ciudad que conforman el sistema de taxis.

La discusión, ahora se centrará en los costos de los viajes y en algunas de las funcionalidades a desarrollar en las aplicaciones: la opción de realizar viajes compartidos con otras personas, el conocimiento del precio estimativo del viaje, la posibilidad de contar con medios de pagos electrónicos, y la incorporación de una tarifa variable que puede oscilar en un 20% más o menos en base a la demanda.

“Todas las unidades del sistema van a poder ser encontradas en las aplicaciones y se incorporan todos los sistemas de pago electrónico. Es decir, tanto pago con QR como tarjeta de crédito o débito, o si el pasajero opta por el dinero en efectivo; en muchos casos hoy está la doble opción”, señaló Javkin, y mencionó: “A partir de hoy, de la firma de este decreto, se abre el proceso por 90 días para el registro de aplicaciones. Todas las personas físicas o jurídicas que pretenden hacerlo podrán inscribirse. Las aplicaciones que sean habilitadas estarán publicadas”.

Adiós a la ilegalidad

“Esto resuelve una cosa que yo creo fundamental. No hay ningún beneficio que tenga una aplicación ilegal que hoy no tenga nuestro sistema de legal. El usuario que utiliza una aplicación ilegal no lo va a hacer porque tenga un beneficio mayor que la aplicación legal”, remarcó Javkin, y añadió: “Hoy se puede obtener mediante aplicaciones legales, con la seguridad de saber quién maneja, quién es el titular del vehículo, cuál es el sistema de control que esos vehículos atraviesan en los controles de inspección. Hoy el Estado municipal le puede decir a cualquier usuario de la ciudad: ‘usted, en un vehículo legal, con todos los controles, con toda la seguridad de lo legal, tiene exactamente los mismos beneficios que podría obtener en otra aplicación'”.

Desde este viernes 2 de agosto, fecha de la apertura del registro, las plataformas electrónicas que hoy funcionan en la ciudad tendrán un plazo de 90 días para adecuarse a las exigencias establecidas. Una vez cumplido el plazo, todas aquellas aplicaciones que no cuenten con la habilitación municipal estarán imposibilitadas de brindar el servicio y podrían ser sancionadas de acuerdo a lo establecido por la ordenanza.

Entre las características a implementar, se destacan:

* Formas de pago: la posibilidad de pagar con efectivo, billeteras virtuales, tarjeta de crédito y débito.

* Información del viaje: acceso a datos del personal de conducción, posibilidad de valorar el viaje y conocer el precio estimado previo a la contratación del servicio

* Viajes compartidos: son solicitados solamente desde la aplicación antes de iniciar el viaje y no se podrán sumar más usuarios de lo acordado una vez confirmado. No es necesario que coincidan ni origen, ni destino para utilizar el beneficio.

* Tarifas variables: implementación de tarifas variables en días y horarios específicos de acuerdo a la oferta y demanda; éstas no serán mayores ni menores a un 20% en relación al cuadro tarifario vigente y sólo aplicará para viajes contratados a través de plataformas digitales, esta variación en la tarifa será conocida antes de subir a la unidad. Quienes tomen el servicio en la vía pública, continuarán abonando la tarifa estipulada por el odómetro.

Es importante remarcar que el Ente de la Movilidad controlará los tickets emitidos para evaluar su aplicación y el “Registro de plataformas electrónicas de transporte” estará visible en la página web de la Municipalidad de Rosario.