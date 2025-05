"Este es un momento dramático, no trágico": la reflexión del cardenal Rossi antes del Cónclave

A pocos días del inicio del Cónclave 2025, previsto para el miércoles 7 de mayo, el cardenal Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba, se encuentra en Roma participando activamente de las congregaciones generales junto al resto de los cardenales electores del mundo. En este contexto, ofreció una reflexión sobre el clima espiritual y humano que se vive entre los participantes del proceso que definirá al próximo Papa.

Lejos de algunas reflexiones negativas que circulan en redes sociales y algunos medios, monseñor Rossi propuso una distinción clara: "Lo trágico es cuando no hay salida; en cambio, el drama implica lucha, pero con esperanza. Este es un momento dramático, no trágico". Con esas palabras, el cardenal subrayó que, si bien se trata de una etapa intensa y marcada por la introspección, no debe interpretarse como una crisis sin horizonte.

"Ciertamente es dramático en el sentido de que hay lucha interior en cada uno. Es un sano drama", insistió. Y agregó que en estas jornadas el desafío es mantener "la cabeza y el corazón abiertos a lo que Dios vaya suscitando", incluso si eso implica revisar ideas o posturas previas: "Puede ser que algunos lo vivan con temor a que su pensamiento no prevalezca a la hora de la decisión. Pero es parte del discernimiento comunitario".

En sus declaraciones, el cardenal también aprovechó para agradecer el acompañamiento de los fieles argentinos, especialmente de la comunidad cordobesa: "Uno sabe muy bien el cariño y la oración que estamos recibiendo desde allá. Lo otro es confiar en la providencia".

Cabe recordar que Ángel Rossi es uno de los cuatro cardenales argentinos menores de 80 años que participarán con derecho a voto en el próximo Cónclave. Los otros son Víctor Manuel Fernández (62), prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe; Vicente Bokalic (72), arzobispo de Santiago del Estero; y Mario Poli (77), exarzobispo de Buenos Aires.

En una entrevista anterior, Rossi expresó su deseo de continuidad con el pontificado de Francisco: "Esperemos que no haya un cambio brusco y que aquel que suceda a Francisco tome su legado, más allá de su propia impronta".