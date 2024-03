Cuatro de cada 10 agresiones a la libertad de expresión provienen del Ejecutivo

El Monitoreo de Libertad de Expresión del Foro de Periodismo Argentino (Fopea) publicó los datos de su registro de ataques, al cumplirse los primeros 100 días de la presidencia de Javier Milei. El monitoreo muestra que entre el 10 de diciembre y el 19 de marzo, fecha en la que se realizó el corte, se registraron 37 agresiones a la prensa, pero lo llamativo para la institución es el sujeto que agrede y los canales que usa. En primer lugar, cuatro de cada 10 agresiones provinieron de la primera línea del Poder Ejecutivo Nacional. De los 15 episodios que Fopea recibió y corroboró, 13 fueron protagonizados por el propio Presidente y dos por su vocero, Manuel Adorni.

"Desde la asunción del presidente Milei, lo que empezamos a ver es una aceleración en poco tiempo de casos de ataque al periodismo en su conjunto y a los periodistas en particular. Vimos un aumento de casos importante y también en cuanto a los protagonistas", explica Paula Moreno, presidenta del foro. Asimismo, sobre la particular situación, asegura que "esto marca una situación de descalificación, de insultos, de agresión constante, donde no hay freno. Entendemos que el ejercicio del periodismo necesita una mirada autocrítica, pero la agresión no es la manera de vincularnos".

"Profunda preocupación" de la Academia Nacional de Periodismo por los reporteros gráficos heridos frente al Congreso

–¿Esta cifra de agresiones es algo habitual con los nuevos gobiernos? ¿Qué es lo alarmante?

–Lo particular son los modos y la reiteración de los casos. Lo hemos visto en situaciones anteriores y eso también es lo que nos generó una alerta para hacer este corte. Durante la gestión kirchnerista tuvimos varias alertas, pero lo que vemos ahora es la reiteración, con la primera línea del Gobierno nacional involucrada en los casos y las redes sociales como escenario central de la agresión. Lo más grave y que puede traer una afectación a los periodistas, es la publicación de un presidente de la Nación o un funcionario nacional que tiene una trascendencia importante sobre la ciudadanía, la formulación de discursos agresivos tiende a establecer relaciones asimétricas. Y es muy difícil prevenir o prever qué puede desencadenar. Tenemos un país con un contexto muy complejo y también muy polarizado. En estas situaciones, con miradas tan extremas, es muy difícil prever si alguna persona puede ir contra un periodista porque se siente avalado.

–¿Cómo analizás esa contradicción entre la conferencia matutina del vocero presidencial, por un lado, y el ataque, por el otro?

–Yo no veo una contradicción. Por un lado, están haciendo las conferencias que está bien, están haciendo lo que hay que hacer. Ahora, la agresión no se puede convalidar desde ningún lugar. Por caso, en el inicio de sesiones legislativas, el discurso más importante que tiene cada año el presidente de la Nación, utilizar un título tan general y agravante como “periodistas ensobrados” es realmente lesivo no sólo para el periodismo sino también en términos sociales y eso es lo que nos parece lo más preocupante. El periodismo tiene mucho para reflexionar en sus prácticas y es lo primero que nosotros decimos. Pero también es cierto que la generalización en estos términos son peligrosas porque un buen ejercicio periodístico sostiene a la democracia; inclusive la transparencia que pregona el gobierno. Un buen ejercicio periodístico sostiene calidad institucional y eso también debería ser analizado.

–¿Cuáles son las consecuencias en el debate público y en el ejercicio de la ciudadanía?

–Hay algo que también tendría que ser observado por el presidente. Buena parte de lo que el gobierno hoy acusa como falta de transparencia o corrupción fue advertido por el periodismo, ni siquiera por la propia clase política y mucho menos por la Justicia. Sin el periodismo, en muchas situaciones recientes no se habrían detectado hechos de corrupción, no se habrían advertido personajes que no le han hecho bien a la institucionalidad. Para tanta gente que hace las cosas bien en el periodismo debería modificarse ese discurso. Sino parece que todo empezó el día que el nuevo gobierno llegó y la verdad es que hay una historia, ¿no?

La Academia Nacional de Periodismo expresó su preocupación por los agravios de Milei contra la prensa

El debate sobre los medios públicos

"Nosotros fijamos una posición en torno a los medios públicos, entendiendo que es necesario sostenerlos, no cerrarlos, pero sí revisar su actuación hasta acá. Vemos que hay mucho para mejorar pero el cierre, no. Es necesario conocer el real impacto que tienen en las provincias, no sólo en Buenos Aires. Los medios públicos tienen una dispersión territorial que muchas veces los privados no la tienen y no lo pueden hacer económicamente. Hay que mejorarlos. Nosotros propiciamos medios públicos no gubernamentales: esa es nuestra postura”, sostiene la presidenta de Fopea, Paula Moreno.

Congreso FOPEA 2024.

El 14 y 15 de junio próximos se realizará en Córdoba el 13er Congreso Fopea: “El periodismo en tiempos de streaming”. La sede será en la Universidad Blas Pascal y el objetivo de este encuentro presencial es analizar los desafíos y oportunidades de la profesión en las multiplataformas actuales. Para conocer los expositores confirmados hasta el momento se puede ingresar en https://congreso.fopea.org/.

Ataques a la libertad de expresión: El próximo 3 de mayo se publicará el informe en torno a la agresión que provino del sector político durante el 2023, que fue un año electoral. ​Podrá leerse completo en https://monitoreo.fopea.org/