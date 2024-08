El Gobierno anunció un nuevo aumento en el boleto de colectivo en el AMBA

El boleto de colectivo aumentará la semana próxima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), de acuerdo con el anuncio del secretario de Transporte, Franco Mogetta, quien además desmintió un aumento de los subsidios a las empresas del AMBA para mantener el pasaje en $270.

“Estamos en los próximos días comunicando una actualización de tarifas en el AMBA, lógicamente de manera gradual y responsable para no afectar a los usuarios con medidas desproporcionadas”, afirmó Mogetta en declaraciones a Cadena 3, aunque no quiso cuál será el nuevo valor del boleto.

“Vamos a seguir con el proceso que hemos encarado. Nosotros, desde que llegamos a la Secretaría de Transporte de la Nación, hemos incrementado el pasaje del AMBA como no se hizo en los últimos 20 años, afirmó el funcionario.

Y añadió: “De hecho, hemos llegado a un momento en que la tarifa del AMBA era la misma que en la ciudad de Córdoba. Hoy estamos retomando ese camino y vamos a ir reemplazando subsidios por tarifas”. En la capital cordobesa, los pasajeros pagan un boleto de $940.

Desmentida de aumento de subsidios

Mogetta también desmintió una versión periodística sobre un aumento de $20.000 millones en subsidios para las empresas de colectivos del AMBA con el objetivo de mantener el precio del boleto en $270.

Con ese incremento, los subsidios alcanzarían los $180.000 millones. Esta noticia generó la reacción de intendentes de otras provincias, donde los boletos de colectivos llegan a pagarse hasta casi $1.000.

Según el secretario de Transporte, “estamos muy sorprendidos porque no ha habido ninguna decisión, ninguna norma que hayamos dictado. Funcionarios del nivel de un intendente hacen declaraciones simplemente por trascendidos periodísticos, dando por sentado un hecho que no existe. No hemos dictado ninguna resolución disponiendo aumentos de subsidios para AMBA”.

