A siete meses de haber asumido Javier Milei la presidencia, con la aprobación de la Ley Bases como su primer logro parlamentario y a punto de firmar el Pacto de Mayo el 9 de julio, una encuesta revela el grado de adhesión a sus políticas libertarias y sepulta todo atisbo de recuperación de una oposición deshilachada representada por un peronismo que no encuentra el camino de la recuperación.

Durante estos meses en los cuales el principal debate político fue la aprobación de Ley Bases, las voces opositoras no solo fueron derrotadas en el Congreso, sino que no se logró instalar en el inconsciente colectivo (perdón Charly García) que este mamotreto jurídico presentado por Federico Sturzenegger era un engendro que iba a arruinarle la vida a los argentinos.

Un estudio realizado por DC Consultores sobre la sanción de La Ley Bases arrojó que el 42,5 por ciento de los consultados afirman que este instrumento jurídico es "El comienzo del desarrollo", el 23,4 por ciento afirma que es "El comienzo de la decadencia" y el 23,1 "Una herramienta para los poderosos".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La encuesta se realizó entre el 30 de junio y el 2 de julio entre 2920 casos, con un margen de error de 2,2% y a través de dispositivos móviles.



Según Anibal Urios, responsable de DC Consultores: "Una de las cosas que me llamó la atención es que ponerle fin a kirchnerismo hoy es un tema menor. Digamos que el odio al pasado se diluyó. Hay más esperanza que odio. Antes hacíamos esa pregunta y el 70 por ciento nos decía que no quería más kirchnerismo. La gente lo pasó de hoja. Por eso cuando habla Cristina no tiene tanta llegada como antes, Lo que vemos es que la gente está expectante, pero esperando que las cosas se resuelvan rápido. El nivel de tolerancia está, pero se va agotando porque si no hay plata en el bolsillo el enamoramiento irá decreciendo".

La consultora preguntó si el Gobierno de Javier Milei va a ser peor o mejor que el de Néstor Kirchner. El 54,7 por ciento afirmó que va a ser mejor contra el 45,3 que sostuvo que va a ser peor.

En la nube de palabras, las que más se destacó fue "Corrupción", cuando se le preguntó a los encuestados ¿cuál fue el error más grande de la Argentina estos últimos 30 años? Le sigue "Narcotráfico" y luego "Gremios". La "Inflación" aparece bastante alejada como uno los factores de preocupación.

En este contexto, el 35,4 por ciento de los consultados considera que en materia de "Corrupción" el Gobierno Nacional debe hacer reformas contundentes y bajó al 23,1 las preocupaciones por la economía.

La batalla cultural que instaló Javier Milei sobre que el Estado es el mal de todos los argentinos, según esa encuesta, estaría ganando más adeptos. Ya que al 29,8 que dice que "Más Estado es más Corrupción", hay que agregarle un 28,3 por ciento que dice que "Menos Estados es más desarrollo". Como contrapartida, el 24,3 afirma que "Menos Estados es más pobreza" y el 17,6 "Más Estados - Más Justicia Social".

Candidatos y elecciones

DC Consultores quiso saber a quién votarían si las elecciones a legisladores nacionales fueran hoy y la tabla de posiciones de los candidatos quedó distribuida de la siguiente manera:

La punta la lidera cómoda Patricia Bullrich con una imagen positiva del 52,6 por ciento, la sigue José Luis Espert con el 44,7 y Karina Milei con el 40,6 por ciento entre las filas de los libertarios.

Del crepúsculo al sarcófago: Massa, Cristina y Macri se nutren de la sangre de Milei

El otro lado se ubica el radical díscolo Javier Manes con el 31,3 por ciento, lo sigue Guillermo Moreno con el 27,1 (quien intentan emular a Javier Milei con sus apariciones en cuanto programa de televisión lo invitan), luego aparece Cristina Kirchner 26,2 que continúa teniendo algún crédito electoral, pero con una imagen negativa del 73,8 por ciento solo superada por Mayra Mendoza que llega al 86,9 por ciento de rechazo.

Sensaciones y percepciones

Como sucede con las distintas encuestas que Perfil viene publicando, las sensaciones de los argentinos siguen siendo las mismas y no han variado demasiado. Para DC Consultores, el 32,8 por ciento sigue "expectante" por la gestión del Gobierno en estos primeros seis meses y el 42,8 por ciento percibe que "de a poco se va encaminando" el rumbo del país. En tanto, el 49,7 por ciento acompaña al Gobierno para "cambiar la realidad".

Kicillof rechazó el Pacto de Mayo y volvió a reclamar por la coparticipación: "Paguen lo que deben y lo que afanaron"

Tras una devaluación del 118 por ciento, cientos de miles de despedidos en organismos del Estado, con los jubilados pagando el ajuste, el desfinanciación de políticas públicas, y una crisis "polar" con el dólar que no para de subir, Milei apuesta al barro y a la confrontación permanente y no tiene enfrente ninguna figura opositora que le haga algo de sombra. Mientras tanto, los desplazados por este sistema todavía esperan una voz que los represente. Por ahora no se escucha ninguna con la fuerza suficiente.

fl