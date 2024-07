Manuel Calvo: “El superávit fue a costa de las provincias”

Manuel Calvo, ministro del Gobierno de la Provincia, es uno de los integrantes de la mesa de decisiones del gobernador Martín Llaryora y una pieza clave en el armado del ‘Partido Cordobés, que incluye a dirigentes de otras fuerzas.

El funcionario explicó cuál es el escenario que proyecta en el segundo semestre de este año y cómo será la relación con el presidente Javier Milei, ahora que se ha aprobado la tan mencionada ley Bases.

“En estos primeros seis meses que lleva el presidente Milei, hemos visto –y los argentinos lo han vivido–, que el alcance del superávit que obtuvo la Nación ha sido a costa de las provincias argentinas. Sin dudas heredó una situación que no generó. Nuestro gobierno y el gobernador Martín Llaryora entienden que uno debe ser parte de la solución y no del problema, por eso brindamos la garantía de institucionalidad en el tiempo de mayor crisis de la historia, creemos que debe haber un acompañamiento para un Presidente que ha sido electo y necesita tener herramientas legislativas para llevar adelante su programa de gobierno”, analizó.

De cara al futuro señaló que a partir de ahora “se configura un escenario distinto con la sanción de la ley”. “Es importante que el Estado nacional empiece a trabajar sobre un programa de desarrollo productivo que incluya a las provincias, a los vecinos, en el marco de una situación que cada vez es más compleja. Ya pasaron más de seis meses, el programa fiscal avanza, se está logrando equilibrio fiscal, algo que en Córdoba tenemos hace 20 años. Pero el recorte a las provincias sigue y no hay solución para los reclamos que manifiestan los gobernadores, fundamentalmente por los fondos de la Caja de Jubilaciones”, indicó Calvo.

Caja de Jubilaciones. El gobierno provincial estima que la deuda de la Nación en torno a la Caja de Jubilaciones es de 431.000 millones de pesos, una cifra sideral. “Desde el momento que al gobernador Llaryora le tocó hacerse cargo de la gobernación –hace más de seis meses– se enviaron cero pesos en concepto del déficit de la caja de jubilaciones. Es importante remarcar que no son transferencias discrecionales. Es un compromiso que está ratificado por una ley. Son recursos que debería aportar Anses si la caja se hubiera transferido a la Nación, como ocurrió en otras jurisdicciones”, indicó.

Calvo recordó que el gobernador Schiaretti inició acciones legales por este tema y que “respetarán los tiempos de la Justicia”. Además destacó que el Gobierno de Córdoba a pesar de la sequía en materia de envío de fondos mantuvo sus programas en transporte, como el boleto obrero social y el estudiantil y el Fondo de Incentivo Docente, entre otros.

Relación Llaryora – Milei. La ley Bases ya fue aprobada y el Presidente cuenta con sus herramientas de gestión por lo que se abre un nuevo escenario. En ese marco y respecto al futuro de la relación Llaryora con Milei, Calvo comentó: “Hay una expectativa muy grande puesta por los argentinos sobre el Presidente en su gestión de gobierno y nosotros hemos decidido acompañar esta etapa para que tenga las herramientas necesarias para llevar adelante su plan, pero también los cordobeses nos han elegido para que tomemos decisiones sobre nuestra provincia. Nosotros vamos a levantar siempre la voz cuando se vean atacados los intereses de nuestra provincia”, indicó.

Calvo citó el ejemplo de las retenciones, como uno de los puntos en que Córdoba ha sido más perjudicada. “Uno de los impuestos más injustos que tiene la Argentina es el de las retenciones, el año pasado Córdoba giró a la Nación más de 3.000 millones de dólares en este concepto y no volvió nada. Si a eso se le suman los recortes que ha tenido el Gobierno nacional, sin dudas que cada vez se hace más difícil y empieza a haber inconvenientes; lo que no significa que no tengamos una relación institucional correcta, siempre apostaremos a sentarnos en una mesa de negociación”, completó.

Partido cordobés. Consultado por las críticas que el denominado Partido Cordobés despierta en la oposición, que acusa al oficialismo de “comprar voluntades”. Calvo definió al partido cordobés como la evolución de Hacemos Unidos por Córdoba.

“Es la conjunción de dirigentes y de ideas con la gestión como norte. Es ponerse la camiseta de Córdoba, sin abandonar nuestras ideas partidarias, trabajar juntos. No es verdad lo que plantea la oposición respecto a las necesidades de los que se suman. Nosotros trabajamos abiertamente con los 427 intendentes y jefes comunales para encontrar soluciones que plantean los bloques políticos, porque no son los problemas de ellos, sino de los vecinos que representan”, señaló.

Y agregó: “Las quejas de la oposición siempre vienen del mismo lugar, del ámbito del Poder Legislativo y no veo que esa discusión que se da en ese ámbito tenga reflejo en la realidad. ¿Escucharon alguna vez a algún intendente o presidente comunal que lleve esta misma queja? No, porque no existe esa confrontación a la hor a de gobernar. Cuando uno tiene la posibilidad de gestionar, no tiene tiempo para perder. Estas críticas del ámbito legislativo no tienen nada que ver con la relación que tienen los intendentes con el gobierno provincial”.

Por último y ante la consulta acerca de la posibilidad de que Juan Schiaretti participe en las elecciones 2025 compitiendo como diputado por Caba, Calvo fue contundente: “Es una decisión del exgobernador”, y remarcó que “Schiaretti es un dirigente nacional, reconocido en todo el territorio de la argentina”.