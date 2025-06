Schiaretti y Manes sellan su alianza: por un país federal y normal

El exgobernador cordobés y excandidato presidencial, Juan Schiaretti, compartió este jueves en La Plata un acto con el diputado nacional Facundo Manes (UCR), donde ambos llamaron a “construir una alternativa” que rompa con la polarización política y promueva un modelo “productivo, sustentable y federal”.

La actividad se enmarcó en el Foro del Valor Argentino, bajo el título *“Hacia un modelo de desarrollo sustentable, productivo y federal”*. En su discurso, Schiaretti sostuvo: “Queremos generar un espacio que defienda la producción, el trabajo, y aspire a construir un país normal. Y no uno que salte de un extremo a otro. Quiero convocarlos a construir esta alternativa con mi amigo Facundo Manes”.

El cordobés criticó con dureza al kirchnerismo, al que definió como una “expresión feudal que fracasó en generar movilidad social ascendente”, y lo responsabilizó por la elección de un gobierno “que desprecia el rol del Estado y sobrevalora el capital financiero”.

“El principal responsable de que haya llegado alguien ‘de afuera’ que cree que el mercado organiza a la especie humana, es el kirchnerismo. Después de 20 años de fracaso, Argentina eligió lo desconocido”, afirmó Schiaretti.

También apuntó contra el actual gobierno por su política de ajuste: “El equilibrio fiscal no lo justifica todo. No se puede mantenerlo eliminando la obra pública, desfinanciando la ciencia y la educación o maltratando a los adultos mayores. Eso no es sustentable”.

En esa línea, alertó sobre los dos males estructurales del país: la falta de equilibrio fiscal y de dólares, y subrayó que “todas las crisis argentinas nacieron de ahí”.

Tanto Schiaretti como Manes coincidieron en la necesidad de abandonar el péndulo entre extremos: “No se puede tener un Estado omnipresente que suplante al sector privado, ni un Estado ausente que abandone a la gente. Es hora de construir un país normal”.

Durante el encuentro, también hubo críticas a la baja institucionalidad tanto del kirchnerismo como del gobierno actual: “No hay sociedad que pueda avanzar sin instituciones, sin independencia judicial, sin libertad de prensa, sin respeto a quien piensa distinto”, expresó Schiaretti.

Del evento participaron intendentes bonaerenses, legisladores nacionales y provinciales, y referentes políticos y sociales de distintos espacios.