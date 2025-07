Mientras crece la tensión entre el oficialismo y la oposición, comienza a delinearse el escenario político de cara a las elecciones legislativas de octubre. A poco más de un mes del cierre de alianzas y confederaciones —previsto para el 7 de agosto— y a menos de dos meses del plazo para la presentación de candidaturas, distintos espacios empiezan a mover sus fichas.

En ese contexto, el referente del GEN Sergio Abrevaya se convirtió en el primer dirigente en formalizar su candidatura a diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en un acto realizado en San Telmo, junto a Margarita Stolbizer.

En el evento, se ratificó la idea de impulsar un espacio de centro que apueste por “instituciones sólidas y eficientes. “El centro político no es una indefinición, es una decisión”, señaló Abrevaya. El ex legislador porteño se diferenció del gobierno nacional y aseguró que se deben buscar soluciones reales que no se basen en gritos, ni en privilegios. “Ni motosierra ni despilfarros”, remarcó.

En su discurso, el aspirante a diputado nacional delineó los ejes de su campaña, que estará centrada en el desarrollo, las oportunidades de progreso, la economía de las PyMes y la reconstrucción del tejido social. “Vamos a trabajar por quienes producen, por quienes emprenden, por quienes se esfuerzan. Por los monotributistas, por la economía del conocimiento, por quienes necesitan acceso al crédito o a la vivienda”, sostuvo.

Además Abrevaya cuestionó la presión impositiva sobre las pymes y planteó algunas propuestas para aliviar la carga sobre los monotributistas. “Voy a presentar un monotributo pyme y otro monotributo tech, para la industria del conocimiento”, aseguró.

Y agregó: “Voy a trabajar para modificar la Ley de Entidades Financieras. Un trabajador no accede a un crédito hipotecario. Debe ser a sola firma con hipoteca sobre la propiedad, como funciona en el mundo”.

El acto, que tuvo lugar en el restaurante El Querandí, contó con el acompañamiento de la diputada nacional Paula Oliveto a través de un video y del Dr. Martín Ocampo, Presidente de la UCR capital.

Por su parte, Margarita Stolbizer hizo referencia al escándalo que tuvo lugar el miércoles en el Congreso en la sesión que terminó con un enfrentamiento a los gritos entre libertarios y peronistas. La fundadora del GEN calificó el episodio como “un bochorno” y aseguró que ese tipo de actitudes impide “ tratar temas importantes para la sociedad”.

“Vimos una degradación del debate público”, advirtió. Y continuó: “No debemos ser funcionales a esos extremos con insultos, descalificativos, empujones. El problema es la discusión de extremos sin contenido”.

Con este espíritu se confirmó la candidatura de Abrevaya para las elecciones del 26 de octubre y se anunció el lema de la campaña que será “Acuerdos, no extremos. Ni Estado ausente ni Estado corrupto. Un Estado que te sirva”.

Sergio Abrevaya es abogado egresado de la UBA y mediador en ejercicio desde 1996, docente y ha publicado libros por su actividad profesional. Fue Legislador de la Ciudad de Buenos Aires en dos períodos. Fue Presidente del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires.

