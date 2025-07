Maslatón a “Toto” Caputo: “Campeón, liberá el mercado de una vez”

Perfil Redacción NEA

El analista financiero, Carlos Maslatón, salió al cruce de los dichos del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo y le pidió “que libere el mercado de una vez”.

“Campeón, liberá el mercado de una vez”, expresó el abogado en declaraciones a Radio con Vos.

“Argentina se está fundiendo por ser un país carísimo”

“Argentina es cara porque el dólar oficial, que es el que maneja el gobierno, y el dólar presuntamente libre, que también lo maneja el Gobierno, está recontra bajo”, agregó.

Para Maslatón “Argentina se está fundiendo por ser un país carísimo, no por las protecciones o no protecciones arancelarias”.

“El gobierno inventó un mecanismo, perfeccionado de otros planes similares, por el cual te hace un país caro con un tipo de cambio bajo. Lo hacen con endeudamiento público, externo e interno, pagando tasa de interés artificial, que te dé una expectativa que vas a ganar más con la tasa local que con la expectativa de una devaluación”, explicó.

Más críticas a Caputo

Además señaló en diálogo con los periodistas Ernesto Tenembaum y Reynado Sietecase que los argumentos del titular de la cartera de Economía son “equivocados e intencionadamente mentirosos”.

Según su análisis “cuando Caputo presenta superávit fiscal, está mintiendo” ya que “no cuenta toda la deuda”. “El gran engaño de los números de este gobierno desde diciembre de 2023 es no considerar la emisión de deuda ni como déficit del presupuesto ni como inflación ni como emisión monetaria”, precisó el especialista en Finanzas.

“Hay cuatro veces más moneda circulante y depósitos que cuando asumió Milei: la moneda física, los depósitos bancarios, y las letras de la Tesorería que antes eran del Banco Central exclusivamente”, enumeró.

Y luego concluyó: “Entonces tenés una emisión monetaria descomunal y tenés una inflación reprimida por tipo de cambio”.

"Plan económico terminado"

Al ser consultado sobre cuál era el actual escenario, Maslatón contestó: “Este plan económico está terminado, es un plan económico de inflación reprimida y de incremento de la recesión y de la deuda. Si siguen tomando deuda como están tomando, si se siguen devengando intereses y creciendo el stock de deuda, vamos a entrar en un default”.

“Argentina crea 300 millones de dólares por día de nueva deuda. Nadie lo dice. No lo dice el gobierno, no lo dice el establishment. Porque tampoco lo podés decir. Son cosas que no se pueden hablar. La gente está siempre comprometida o tiene miedo. No de represión política, de perder clientes”, aseveró.

Por último sostuvo que la actual administración “se esta hundiendo con esto”. Sin embargo aclaró: “Cuando yo digo que cae el plan económico, cae el plan económico. No el gobierno. El gobierno va a llegar al 2027”.