Pese al rechazo del oficialismo, la oposición logró en el Senado dictámenes sobre jubilaciones, moratoria y discapacidad

Con la ausencia del senador oficialista Ezequiel Atauche, la oposición logró poner en funcionamiento la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, donde se emitieron dictámenes sobre tres proyectos con media sanción que serán tratados próximamente en el recinto: la actualización automática de haberes jubilatorios, la prórroga de la moratoria previsional y la declaración de la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026.

Bartolomé Abdala (LLA), presidente provisional del Senado, participó del encuentro y reiteró en varias oportunidades que la oposición “hizo una auto convocatoria”. Además, remarcó que la reunión “carece de la formalidad necesaria”. Aseguró que el oficialismo no reconocerá ni el encuentro ni los dictámenes emitidos, y recordó que el plenario con fecha oficial para la firma fue convocado para el 15 de julio.

Con el respaldo de dos senadores radicales y una legisladora del PRO, Anabel Fernández Sagasti señaló que “la última interpretación del reglamento la hace la mayoría del Senado y acá estamos presentes, y si no la vamos a hacer en el recinto”. Luego, anticipó que solicitarán una sesión especial para el jueves 10 de julio, en la que se tratarán los tres proyectos dictaminados.

Senadora Anabel Fernández Sagasti

Estuvieron presentes en la reunión el secretario parlamentario Agustín Giustinian, el vicepresidente de la comisión Fernando Salino, y los senadores Mariano Recalde, María Teresa González, Juan Manzur, Carlos Linares, Eduardo “Wado” de Pedro y Fernando Rejal por Unión por la Patria; Martín Lousteau y Pablo Blanco por el radicalismo (este último se sumó una vez iniciada la reunión); y Guadalupe Tagliaferri del PRO. Todos ellos avalaron los tres dictámenes.

Ezequiel Atauche no respondió las notas de convocatoria enviadas por Unión por la Patria y los tres senadores dialoguistas. Horas después del encuentro, se expresó en su cuenta de X: “Como siempre, Javier Milei tiene toda la razón”.

“El kirchnerismo no quiere asumir que ya no puede hacer lo que se le canta. Ayer lo vimos en Diputados, hoy en una comisión irregular que convocaron de prepo en el Senado. ¿Quieren poner palos en la rueda? No los vamos a dejar”, publicó el legislador por Jujuy.

Intenso debate en el Senado

José Mayans, jefe del interbloque opositor, fue el primero en hablar. Cuestionó al titular de la bancada oficialista y presidente de la comisión: “Se cree el dueño del Senado, y la invitación se la mandamos al presidente y a la presidenta del Senado para que nadie mire para otro lado”. También denunció que “trascendió, que estuvo apretando a secretarios para no hacer la reunión”.

Tanto los senadores de Unión por la Patria como los dialoguistas presentes reclamaron la falta de transmisión oficial del encuentro. “Este es el canal del Senado, no un canal partidario”, afirmó el senador fueguino Pablo Blanco. Luego criticó a Atauche al decir que “hace una hora me dijo que iba a venir a fijar fecha, pero no cumplió con su compromiso”.

En cuanto a la validez de la reunión, Martín Lousteau sostuvo que “está claro que un senador (en referencia al jujeño) no puede contra una mayoría decir qué se hace y qué no se hace”. Y agregó: “Convocó a las reuniones después de que todos estuviéramos acá”. Pocos minutos antes, Abdala había ingresado al Salón con la intención de interrumpir el encuentro, y anunció la convocatoria a asesores para el 8 y al plenario para el 15 de julio.

Martin Lousteau

Desde uno de los extremos de la primera fila, el senador por San Luis insistía en soledad que “no se han cumplido las formalidades en tiempo y forma de convocatoria a la reunión, y por eso no vino Senado TV”. Además, reiteró: “Es la primera vez que ocurre que llaman de un día para el otro”.

Desde el otro extremo, la senadora nacional Juliana di Tullio, acompañada por sus colegas del interbloque, aclaró que “la reunión fue pedida por diez senadores de la Nación”. Más adelante, advirtió que “no hay antecedentes de una administración del Ejecutivo que tenga tanto apego por cerrar el Senado de la Nación”, y respaldó el encuentro: “Hicimos un ejercicio político”.

Juliana di Tullio

Tras varios cruces, Guadalupe Tagliaferri, senadora por la Ciudad de Buenos Aires, tomó la palabra: “Presentamos con 48 horas el pedido de plenario, al término de la reunión que presidió Carmen Álvarez Rivero el martes pasado”, y afirmó que “el plazo está cumplido”.

En el cierre del encuentro, Fernando Salino, quien actuó como autoridad circunstancial de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, aseguró: “No nos vamos a dejar trampear en el recinto porque esto fue reglamentario y tuvimos quorum e hicimos las cosas de buena fe”. Y concluyó: “Todos sabían de esta reunión”.

Finalmente, los diez senadores presentes firmaron el despacho de las tres iniciativas, y la reunión fue dada por concluida. Si el oficialismo decidiera impugnar la validez de la jornada, desde Unión por la Patria anticiparon que recurrirán al pleno del recinto. En caso de contar con sus 34 legisladores más los 3 firmantes de los dictámenes, tendrían garantizado el quorum necesario.

