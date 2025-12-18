La Justicia dispuso el congelamiento de todos los bienes de José Luis Espert por 90 días por presunto lavado de activos

El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, ordenó la prohibición de innovar sobre todos los bienes muebles, inmuebles y activos financieros del libertario José Luis Espert, en la investigación por presunto lavado de dinero, vinculada a la transferencia de 200.000 dólares habría recibido de Fred Machado, empresario ya extraditado a Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico. Alcanzan también con esta medida su pareja, María Mercedes González, y su sociedad.

Surgió en octubre de este año, cuando Espert se perfilaba como primer candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA) en toda la provincia de Buenos Aires, tras meses de especulaciones internas. Ante la fuerte repercusión del caso, presentó su renuncia, respaldada inicialmente por el presidente Javier Milei, quien aceptó la dimisión para mitigar daños electorales tras presiones internas y externas, incluida la del expresidente Mauricio Macri.

Ahora, los bienes no podrán ser vendidos, transferidos, gravados ni modificados, con el objetivo de preservar el patrimonio y evitar maniobras que dificulten un eventual recupero de fondos de origen ilícito, según la resolución. Establecida la medida, alcanza también de manera directa a la esposa de Espert, María Mercedes González, a un hermano del excandidato a diputado y a un socio de Fred Machado, entre otros investigados en la causa.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

También incluye a sociedades vinculadas en lo que respecta a bienes inmobiliarios, sin afectar su funcionamiento.

Que contratos existen entre José Luis Espert y Federico "Fred" Machado

La investigación que vincula a José Luis Espert con Fred Machado se centra en presunto lavado de activos, originada por una transferencia de 200.000 dólares recibida del empresario en 2020. A través de transferencias bancarias, Machado, extraditado a Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero, envió los fondos desde Bank of America a una cuenta en Morgan Stanley, haciendo referencias incluso a su avión privado (N28FM).

Aseguró que se trataba del pago por asesoría en una mina guatemalteca, bajo un contrato por 1 millón de dólares, pero no presentó documentación que respalde el acuerdo. En la resolución, el juez advirtió que “se han recabado indicios que permiten sostener que Espert y las demás personas mencionadas evidencian una serie de exteriorizaciones patrimoniales que no hallarían suficiente justificación en sus ingresos declarados”.

De hecho, el fallo señala la existencia de numerosas tenencias no declaradas, declaradas tardíamente o subvaluadas, lo que facilitaría la inyección de dinero de origen ilícito. Entre 2018 y 2020, Espert duplicó su patrimonio, incluyendo un BMW y un condominio valuado en 18 millones de pesos, omitió su participación en Varianza S.A. (registrada en un peso pese a movimientos previos) y presentó subvaluaciones o variaciones en otras propiedades. También figura una factura de 300.000 dólares de Wellington Capital Markets Ltd (Panamá-Australia) que no fue declarada.

Fred Machado, empresario argentino extraditado a Estados Unidos por narcotráfico y lavado

Los expertos también identificaron como posible testaferro al hijo de la pareja de Espert, Manuel Iglesias, de 23 años. El joven no declara ingresos y figura como titular de un auto valuado en más de 70 millones de pesos, lo que plantea sospechas sobre la transferencia de patrimonios a familiares para ocultar activos.

Además, la investigación analiza la estructura empresarial de Espert, sus movimientos financieros y vínculos con sociedades offshore. El juez señaló que, aunque todavía no se reconstruyó por completo el recorrido del dinero que habría recibido de la estructura criminal ligada a Machado, el vínculo entre ambos quedó reforzado con la documentación sobre el supuesto contrato de servicios profesionales que el excandidato libertario habría firmado.

Noticia en pleno desarrollo...