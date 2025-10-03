Fred Machado, detenido en Neuquén en 2021 y actualmente bajo prisión preventiva domiciliaria en Viedma, Río Negro, es investigado en Estados Unidos por supuesta complicidad con una organización criminal transnacional dedicada al narcotráfico. La fiscalía del Distrito Este de Texas lo acusa de haber facilitado aeronaves para trasladar cocaína desde Colombia, Venezuela, Guatemala y México hacia el país norteamericano.

La acusación incluye delitos previstos en las secciones 841(a)(1) y 846 del Título 21 del Código de Estados Unidos: posesión de cinco kilogramos o más de cocaína con intención de distribuir. Su socia, Debra Lynn Mercer-Erwin, ya fue condenada a 16 años de prisión en esa misma causa.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En los balances de su fondo fiduciario apareció, además, un documento que señalaba un pago de 200 mil dólares en febrero de 2020 a José Luis Espert, pocos meses después de las elecciones. También se conoció que el economista viajó a Puerto Madryn en un avión de Machado para presentar un libro.

El jueves 2 de octubre, y acorralado por las denuncias, José Luis Espert publicó un video en el que confirmó que recibió el pago por 200 mil dólares, pero aseguró que desconocía las "actividades ilícitas del señor Machado".

José Luis Espert confirmó su vínculo con Fred Machado, pero aseguró que se acercó por "ingenuo" y no por "delincuente"

PERFIL estableció contacto con Fred Machado, quien ante las preguntas de este portal afirmó sobre su situación procesal: "Me encuentro a derecho en mi país, con una acusación grave de otro país, que se resuelven por canales legales y no por lo que dice la prensa", sostuvo.

"Como bien lo recuerda el Sr. Grabois cuando lo acusan mediáticamente de ilícitos: 'Toda persona es presumible inocente hasta demostrada culpable en un juicio con todas las garantías legales otorgadas'", agregó.

La extradición de Fred Machado

Mientras tanto, quedó en suspenso el proceso de extradición de Federico Andrés “Fred” Machado a Estados Unidos después un fallo de la Corte Suprema que ordenó al juez federal de Neuquén, Gustavo Villanueva, verificar la autenticidad de un documento presentado a último momento por la defensa.

Según los abogados, habría habido un cambio en la situación procesal de su cliente en un tribunal de Texas, lo que podría alterar el alcance del pedido de extradición.

La Corte, a través de una providencia firmada el 21 de agosto, remitió la documentación al juzgado neuquino y pidió que, vía Cancillería, se solicite información oficial a la Justicia estadounidense sobre la sentencia presuntamente dictada en enero de 2024. El expediente menciona además a Keyleigh Moffet y a la posible incidencia de esa resolución en el caso de Machado.

Los vuelos de Espert

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, también a cargo de las investigaciones del caso $Libra y las coimas en la ANDIS, pudo confirmar en la causa 1780/2021 que, durante la campaña presidencial de 2019, el diputado libertario José Luis Espert viajó al menos en 35 vuelos realizados por aviones de compañías pertenecientes a Fred Machado, el empresario que actualmente cumple prisión preventiva domiciliaria en Viedma, Río Negro, acusado de narcotráfico y lavado de dinero.

La causa que encabeza Martínez de Giorgi es diferente a la que abrió Juan Grabois con el juez Lino Mirabelli por el pago de 200.000 dólares a Espert de parte de una socia de Machado condenada en Estados Unidos por lavar dinero de narcotraficantes.

En su cuenta oficial de X, el periodista Hugo Alconada Mon escribió: “Por US$ 200.000. Un giro destinado a José Luis Espert figura en una contabilidad oficial elaborada por el Bank of America y consta como evidencia judicial en Estados Unidos”.

La fecha en que se abonó esta suma sería febrero de 2020, al terminar la campaña presidencial. Por pedido del fiscal Fernando Domínguez, Mirabelli solicitó certificar la causa 1780 para ver si son objetos procesales parecidos y, por ese motivo, los casos deben juntarse.

José Luis Espert confirmó su vínculo con Fred Machado

Acorralado por las denuncias, el diputado y principal candidato de La Libertad Avanza, José Luis Espert, salió a dar una nueva explicación sobre su vínculo con el presunto narcotraficante Alfredo "Fred" Machado.

En un video que publicó en sus redes sociales, leyó una respuesta en la que confirmó que recibió el pago por 200 mil dólares, pero que desconocía las "actividades ilícitas del señor Machado".

En una extensa exposición, el economista admitió haber sido “ingenuo” pero negó categóricamente ser un “delincuente”, y detalló su versión sobre el origen de los 200.000 dólares que recibió.

Espert atribuyó la polémica a una “campaña sucia” iniciada por el dirigente kirchnerista Juan Grabois y aseguró que su único vínculo con Machado fue como consultor económico, una vez finalizada la campaña presidencial de 2019.

FL/ff