"Cierra" el gobierno de Estados Unidos: qué implicancias tiene

No es la primera vez que ocurre, pero sigue siendo una situación insólita. Desde la medianoche de este miércoles, la Casa Blanca entró en cierre o "shutdown" por falta de acuerdo entre republicanos y demócratas sobre las partidas presupuestarias.

Se trata del cuarto cierre de gobierno en lo que va del siglo XXI y el tercero bajo la presidencia de Donald Trump. El primero tuvo lugar en 2013, durante la gestión de Barack Obama:duró 16 días y estalló por la disputa en torno al “Obamacare”.

El segundo llegó durante la primera presidencia de Trump, entre el 20 y el 22 de enero de 2018, cuando los demócratas bloquearon la aprobación de fondos como forma de presión para garantizar la protección de los dreamers (inmigrantes que habían llegado de niños a Estados Unidos).

Poco después ocurrió el más recordado de todos: el shutdown más largo de la historia estadounidense. Duró 35 días, desde el 22 de diciembre de 2018 hasta el 25 de enero de 2019. La pulseada giró en torno a la financiación del muro en la frontera con México, una de las promesas emblemáticas de Trump, que nunca llegó a construirse.

Ahora, otra vez con Trump en la Casa Blanca, el gobierno estadounidense enfrenta un nuevo cierre. El desencadenante vuelve a ser la imposibilidad de acordar las partidas presupuestarias, en particular las vinculadas a salud, y la falta de consenso para aprobar el presupuesto 2026 impulsado por los republicanos.

A quienes afecta el shutdown del gobierno de Estados Unidos

Cientos de miles de empleados federales no esenciales podrían ser suspendidos temporalmente. La administración de Donald Trump elevó esta vez la apuesta: instruyó a las agencias a considerar despedir personal en lugar de aplicar la práctica habitual de retener pagos hasta que los legisladores lleguen a un acuerdo.

En ese sentido, la Federación Americana de Empleados Gubernamentales (AFGE, por sus siglas en inglés) señaló: “La necesidad de evitar un cierre ha alcanzado un nuevo nivel de urgencia”, señaló. Es más, el presidente del organismo, Everett Kelley, instó este lunes a los legisladores a sentarse a negociar, y remarcó que “los empleados federales no son fichas de negociación”.

Normalmente, muchos empleados estatales reciben la orden de no presentarse a trabajar, salvo aquellos que proveen servicios clave, como control de tráfico aéreo o seguridad. Sin embargo, esos empleados, no cobran hasta que termine el shutdown, lo que significa que un cierre prolongado del gobierno puede afectar seriamente sus finanzas.

La falta de fondos significa que funciones gubernamentales no esenciales, pero cruciales, desde servicios de préstamos para pequeñas empresas hasta parques nacionales y capacitación laboral para veteranos, se suspenderán hasta que los legisladores logren un acuerdo.

Ante este escenario, funcionarios de la Casa Blanca declararon que intentarán “aprovechar el momento” para reestructurar de manera profunda el gobierno federal. El director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Russell Vought, incluso indicó a las agencias estatales que, en lugar de aplicar licencias temporales, piensen en realizar despidos masivos.

La última votación en el Senado para intentar frenar el shutdown se realizó este martes pasadas las 20:00 (hora estadounidense). No hubo consenso. Los republicanos reunieron 55 votos, aunque necesitaban 60. A partir de ese momento, comenzó lo clásico en cada cierre de gobierno: el oficialismo culpa a la oposición y viceversa.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró: “Los demócratas han bloqueado el Gobierno porque el presidente Trump no obligará a los contribuyentes a financiar la atención médica gratuita para inmigrantes indocumentados”. Llegada las 00:00 de este miércoles, la cuenta oficial de X de la Casa Blanca publicó una imagen de una cuenta regresiva finalizada, acompañada de la frase “cierre demócrata”.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, sostuvo en esa línea que “los demócratas han votado oficialmente a favor de cerrar el gobierno”. Además, advirtió sobre las consecuencias que implican la medida y preguntó: “¿Cuánto tiempo permitirá Chuck Schumer que este dolor continúe, por sus propias razones egoístas?”.

La respuesta demócrata no tardó en llegar. El senador Chuck Schumer recogió el guante y usó las redes sociales para señalar lo contrario. Llamó a esta crisis “el cierre del gobierno republicano” y afirmó que comenzó “porque no quisieron proteger la atención médica de los estadounidenses”.

Kamala Harris, última candidata presidencial del Partido Demócrata, también se expresó y responsabilizó al oficialismo. Según dijo, la situación se desencadenó porque “se negaron a detener el aumento de los costos de la atención médica”.

Y subrayó: “Seamos claros: los republicanos están al mando de la Casa Blanca, la Cámara de Representantes y el Senado. Este es su cierre”.

Qué servicios están afectados por el cierre del gobierno estadounidense

Los beneficios de Seguridad Social y Medicare continuarán, ya que estos programas están autorizados por leyes que no requieren aprobación anual. Pero con el cese, se espera que aproximadamente 750.000 empleados federales serán suspendidos temporalmente, y algunos potencialmente despedidos por la administración Trump.

El programa de salud Medicaid también continuará, aunque la escasez de personal podría ocasionar retrasos en algunos servicios. El Pentágono seguiría funcionando y la mayoría de los empleados permanecerán en sus puestos en el Departamento de Seguridad Nacional.

El Servicio de Parques Nacionales (NPS) probablemente se verá afectado. Durante el shutdown de 2013, el NPS tuvo que rechazar a millones de visitantes en cientos de parques, monumentos y sitios históricos. Como antecedente, la administración Trump mantuvo los parques abiertos al público durante el cierre de 2018-2019, aunque muchos empleados permanecieron en sus casas.

Eso provocó daños en los parques, lo que provocó que la Asociación para la Conservación de Parques Nacionales, pidiera el cierre de esos espacios para evitar que las áreas queden vulnerables ante la falta de personal.

Mientras las agencias determinan qué trabajadores son esenciales y cuáles no, se espera que los museos permanezcan abiertos al menos hasta el lunes 6 de octubre.

No está claro cuánto podría durar el cierre. Economistas advirtieron que la presión para reabrir el gobierno podría aumentar si el paro se prolonga por dos semanas, lo que podría afectar pagos a empleados, dado que los ciclos de pago en Estados Unidos suelen ser quincenales.

“El daño de un shutdown suele ser más insidioso”, señaló Max Stier, presidente del Partnership for Public Service. “Interrumpe las inversiones a largo plazo necesarias para que nuestro gobierno funcione correctamente”, agregó.

Cuál es el impacto económico del shutdown estadounidense

En lo que respecta a la financiación gubernamental, se trata de 1,7 billones de dólares para las operaciones de las agencias, lo que representa aproximadamente una cuarta parte del presupuesto total de 7 billones de dólares de la Administración. Gran parte del resto se destina a programas de salud y jubilaciones, así como al pago de intereses de la creciente deuda de 37,5 billones de dólares.

“Un cierre podría reducir el crecimiento del PBI en 0,2 puntos porcentuales por cada semana que dure”, dijeron las economistas Kathy Bostjancic y Oren Klachkin, de Nationwide. Carl Weinberg, de High Frequency Economics, agregó que si esta vez hay despidos, “el camino de regreso a un gobierno funcional será más largo y complicado”.

El shutdown también podría “cortar el flujo” de datos económicos que sustentan decisiones políticas y evaluaciones sobre la perspectiva económica, afirmó Weinberg. Uno de los principales puntos de preocupación es el informe gubernamental sobre empleo, que se debería publicar este viernes.

El Departamento de Trabajo ya se encontraba preparado para suspender su publicación en caso de que el shutdown ocurriera. La Oficina de Estadísticas Laborales del mismo departamento también recopila y procesa datos durante todo el mes, y un cierre podría afectar también sus operaciones.

Aunque los mercados financieros generalmente no sufren impactos graves durante un shutdown, Stephen Innes, de SPI Asset Management, advirtió que la situación podría volverse “más ruidosa” sin señales de nuevos datos económicos. “Los mercados odian la incertidumbre más que las malas noticias”, advirtió.

Cómo sigue el cierre del gobierno de Estados Unidos

Las ramificaciones seguramente se extenderán más allá del ámbito político, y afectarán la vida de los estadounidenses que dependen del Gobierno mediante el pago de prestaciones, contratos de trabajo y los diversos servicios que se ven afectados.

Lo que no se interrumpirá es la política de deportación de Donald Trump. Se prevé que la agenda de este sector avance a toda marcha. En tanto, la educación, el medio ambiente y otros servicios se tambalean. Asimismo, los expertos señalan que las consecuencias económicas podrían extenderse a todo el país.

“En qué gasta el Gobierno el dinero es una demostración de las prioridades de nuestro país. Los cierres sólo generan costos económicos, miedo y confusión en todo el país”, declaró Rachel Snyderman, exfuncionaria de presupuesto de la Casa Blanca y directora general de política económica del Bipartisan Policy Center, un centro de estudios con sede en Washington.

Cuándo se solucionará el cierre del gobierno de Estados Unidos

Ante el aumento vertiginoso de los costos de la atención médica, la finalización del shutdown no parece fácil ni rápida. Antes del inicio del año fiscal, este miércoles, los republicanos de la Cámara de Representantes habían aprobado un proyecto de ley de financiación temporal (a pesar de la oposición de los demócratas) para mantener al Gobierno en funcionamiento hasta mediados de noviembre mientras continúan las negociaciones.

Pero ese proyecto de ley fracasó repetidamente en el Senado, incluso a última hora de este martes. Se necesitaban 60 votos para su aprobación, lo que requería la cooperación entre ambos partidos. Una iniciativa de ley demócrata también fracasó, lo que demuestra que la intransigencia reina en ambos sectores.

Con una mayoría republicana de 53-47, los demócratas están aprovechando sus votos para exigir una negociación. El líder de la mayoría del Senado, John Thune, afirmó que los republicanos están dispuestos a debatir. Sin embargo, esto no sucedió hasta el momento.

Analistas independientes creen que este cierre podría durar más que los anteriores, ya que Trump y funcionarios de la Casa Blanca permanecen inflexibles e incluso amenazan con castigar a los demócratas con recortes a otros programas gubernamentales y a la nómina federal.

