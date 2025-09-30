De la Barra: “Donald Trump va a querer una reunión presencial con Lula da Silva”

En diálogo con Canal E, Patricio de la Barra, periodista radicado en Brasil, analizó la creciente tensión entre Donald Trump y el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, en el marco de un posible encuentro entre ambos mandatarios.

Trump quiere reunión, pero Lula desconfía

El posible encuentro entre Donald Trump y Luis Ignacio Lula da Silva podría tener lugar "en terreno neutral", como Italia o Malasia, en octubre. Sin embargo, el periodista advirtió que hay mucha tensión previa: “El temor que existe acá es que no ocurra lo mismo que ocurrió con el presidente de África del Sur y el de Ucrania: fueron reprendidos públicamente por Donald Trump”.

“Donald Trump va a querer una reunión presencial con Luis Ignacio Lula da Silva”, aseguró De la Barra, destacando que el presidente norteamericano buscaría capitalizar el encuentro para posicionarse internacionalmente.

Pero las diferencias son profundas: mientras Trump se mostró indiferente ante temas como el cambio climático y la ONU, “Lula criticó duramente las tarifas que está exponiendo Estados Unidos, sin mencionar a Donald Trump”, indicó el periodista.

Además, “Lula está muy preocupado, tanto es que convocó a su vicepresidente Geraldo Alckmin y evalúa llevar a su esposa a la reunión”, comentó De la Barra, en referencia a los esfuerzos diplomáticos del líder brasileño para reducir tensiones.

Conflictos judiciales y diplomáticos en aumento

El contexto político en Brasil también tensa la relación bilateral. El periodista recordó que figuras como Marco Rubio impulsaron sanciones contra ministros del Supremo Tribunal Federal, como Alexandre de Moraes. Estas sanciones incluso incluyeron a su esposa, cuyas cuentas en EE.UU. fueron congelada. “Todo esto repercutió bastante mal en la posibilidad de que haya una reunión distendida entre los dos presidentes”, afirmó.

Por otro lado, la situación de Jair Bolsonaro, condenado a más de 27 años de prisión, es seguida de cerca por Trump. “Incluso hasta dijo que podría eventualmente hacerle una visita a Jair Bolsonaro”, subrayó De la Barra, revelando un interés político más amplio por parte del exmandatario estadounidense.

También está en debate una amnistía para los involucrados en el asalto a las instituciones brasileñas. “Una mujer que rayó un monumento recibió 17 años, lo rebajaron a 14. Ahora quieren revisar la dosimetría”, relató. En este marco, Lula se opuso abiertamente a una amnistía, a pesar de haber sido beneficiado por una en el pasado: “Lula da Silva dijo que no quería amnistía, siendo que él había sido ya uno de los beneficiados por una amnistía en la época de la dictadura militar”, señaló.

En este clima de alta desconfianza, los intereses comerciales podrían empujar una distensión parcial. “Tal vez haya alguna pequeña reaproximación diplomática y comercial entre los dos países, que tienen 200 años de relaciones”, opinó De la Barra, recordando que Brasil es uno de los mayores compradores de insumos agrícolas estadounidenses.

