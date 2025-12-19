Gripe H3N2: una nueva cepa más mutada pone en alerta a las autoridades sanitarias

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos, Japón, Reino Unido y Canadá siguen de cerca la expansión de la influenza H3N2, subclado K. La nueva variante que, según las estimaciones preliminares, podría propagarse con mayor facilidad y generar un aumento general de infecciones.

Scott Roberts, profesor adjunto de enfermedades infecciosas de la Facultad de Medicina de Yale, explicó al diario The New York Times que esta variante presenta varias mutaciones en comparación con versiones anteriores, lo que la convierte en “una prima de lo que siempre hemos tenido”. En ese sentido, agregó con cuidado: “Ojalá fuese una hermana, pero no lo es”.

Scott Hensley, profesor de microbiología de la Facultad de Medicina Perelman de la Universidad de Pensilvania, señaló que aún no está claro si el subclado K puede provocar una enfermedad más grave que otras variantes de la H3N2.

Sin embargo, advirtió que existe la posibilidad de que se expanda más que en años anteriores, debido a que podría ser más eficaz para evadir la inmunidad generada por las vacunas y por infecciones previas.

Roberts recordó que la temporada de gripe del año pasado fue la más severa de la última década, aunque aclaró que “por lo general no se registran dos temporadas de gripe muy duras de manera consecutiva”. No obstante, reconoció que la aparición de esta nueva cepa del subclado K, “ligeramente más mutada de lo habitual”, genera preocupación entre los especialistas.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), si bien los casos de gripe se mantienen dentro de los niveles esperados para esta época del año, el virus continúa expandiéndose de forma sostenida.

Cuándo será el pico de la gripe H3N2

Hensley anticipó que los casos de gripe alcanzarían su punto máximo entre enero y febrero, impulsados por los viajes de invierno y las reuniones propias de las celebraciones de fin de año.

En paralelo, el laboratorio de Hensley analiza si las personas que se vacunaron contra la gripe este año generan anticuerpos capaces de combatir la nueva variante. Los resultados preliminares son alentadores y sugieren que el desajuste de la vacuna sería menor de lo que se había estimado inicialmente.

A pesar de la disponibilidad de vacunas contra la gripe, los especialistas recomiendan lavarse las manos con frecuencia, usar mascarilla en espacios con aglomeraciones y mejorar la ventilación siempre que sea posible para reducir el riesgo de contagio.

