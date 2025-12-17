El subclado K de la gripe H3N2, que se expandió rápidamente por Asia, Europa y América del Norte en los últimos meses, ya está en América del Sur, y se estima que pronto podría registrarse en la Argentina, por lo que se refuerza la vigilancia sanitaria a viajeros.

El Ministerio de Salud de Perú (Minsa) declaró la alerta epidemiológica nacional preventiva tras confirmar los primeros dos casos de influenza A (H3N2) subclado K. Se trata de dos menores de edad residentes en Lima, que evolucionan favorablemente sin complicaciones graves, según informó el viceministro Leonardo Rojas y el director del Centro Nacional de Epidemiología, César Munayco. Estos casos marcan la llegada oficial de esta variante a Sudamérica. En tanto, en Bolivia se declaró una alerta naranja por un caso sospechoso de H3N2 posiblemente variante K en una paciente proveniente de Japón, que permanece en observación mientras se espera la confirmación genómica.

El biólogo molecular Ernesto Resnik sobre la gripe H3N2: “El peor escenario no se compara con el Covid-19”

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En Argentina no se detectaron casos ni circulación del subclado K, según comunicados del Ministerio de Salud. Preventivamente, las autoridades sanitarias y la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria refuerzan la vigilancia epidemiológica articulada con organismos internacionales y promueven la vacunación antigripal en grupos de riesgo (personas mayores, menores de dos años, embarazadas y personas inmunodeprimidas o con comorbilidades).

Qué es el subclado K de la gripe H3N2

El subclado K (denominado técnicamente J.2.4.1) es una evolución genética del subtipo H3N2 que produce una variante gripe estacional particularmente contagiosa, pero no más grave, Lo que le confiere mayor transmisibilidad son mutaciones en la hemaglutinina, una molécula híbrida formada por una proteína unida a carbohidratos que resulta crucial para la entrada del virus en las células. Los síntomas son los típicos de la gripe estacional: fiebre alta súbita, tos seca, dolor de garganta, mialgias, fatiga intensa y dolor de cabeza.

Este subtipo se registra de forma notable desde agosto de 2025 en Australia y Nueva Zelanda, donde protagonizó un fuerte coletazo de la gripe del invierno austral. Rápidamente, se expandió al hemisferio norte, a medida que bajan las temperaturas. En Europa representó casi la mitad de las secuencias genéticas reportadas entre mayo y noviembre; dominó hasta el 90% de casos en Japón; y en Norteamérica (EE.UU. y Canadá) alcanzó progresivamente el 89% de muestras H3N2 caracterizadas. Globalmente, ha sido identificada en más de 34 países, según reportes de la Organización Mundial de la Salud.

En América Latina, la Organización Panamericana de la Salud emitió el 11 de diciembre una nota informativa reiterando la necesidad de fortalecer vigilancia genómica, vacunación y preparación de servicios de salud, ante el riesgo de importaciones por viajes internacionales. En esta última semana se detectó un caso en México que se suma a siete en Costa Rica. La OPS asegura que no hay circulación sostenida en la región, según datos de la plataforma GISAID hasta mediados de diciembre.

En Perú, el Minsa declaró alerta epidemiológica nacional preventiva, enfatizando que el riesgo de brotes masivos es bajo por el clima cálido actual, pero podría aumentar en invierno 2026. No se reportan medidas restrictivas como cancelación de eventos o uso de barbijos.

Cuál es la situación frente a la variante K de la gripe H3N2 en la Argentina

Si bien no se han detectado casos ni circulación del subclado K, se reforzó la vigilancia epidemiológica articulada con organismos internacionales, se promueve la vacunación antigripal en grupos de riesgo y recomiendan precauciones a viajeros provenientes de zonas afectadas.

Alerta por la gripe H3N2: Corrientes pidió reforzar la vacunación y confirmó dónde aplicarán las dosis

El ministerio de Salud de la provincia de Córdoba conformó un comité de expertos para monitorear la circulación de esta variante. El Ministerio de Salud Pública de la provincia de Corrientes, a través del ministro Emilio Lanari, emitió una recomendación urgente para reforzar la vacunación antigripal. El enfoque es preventivo; los expertos destacan que las vacunas 2025 ofrecen protección parcial contra hospitalizaciones (30-75% según edad).

Las recomendaciones clave para prevenir el contagio son completar los esquemas de vacunación, ventilar los espacios, reforzar la higiene de manos y consultar al médico ante los primeros síntomas. También se promueve reforzar la vigilancia entre quienes viajen a regiones donde esta variante circula.



MB/fl