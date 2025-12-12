Alertan por el creciente brote de gripe H3N2 en Europa

En los países del hemisferio norte está por comenzar el invierno y entre sus autoridades de salud crece la preocupación por una creciente epidemia de gripe.

La cepa que está causando los síntomas en miles de personas, y aumentando la cantidad de internaciones por complicaciones asociadas a esta infección, es una variante de la influenza tipo A, subtipo H3N2.

“No es una cepa totalmente nueva, sino una variante del virus de la gripe A (H3N2). Es una mutación que hace que el virus sea más contagioso y se escape un poco mejor a la inmunidad de vacunas o infecciones pasadas”, explicó el doctor Mario Fitz Maurice, jefe del Servicio de Cardiología en el hospital Rivadavia y director de INADEA.

Y agregó: “está causando un brote ‘inusual' porque llegó varias semanas antes de lo normal para el invierno en el hemisferio norte”. Según este médico, la cepa tiene una alta tasa de contagio y hay más casos graves en niños pequeños, adultos mayores y gente con enfermedades crónicas.

Por su parte, desde la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR) recordaron que “la aparición de una nueva variante del virus de la influenza H3N2 en el Hemisferio Norte tiene implicancias para nuestro hemisferio en la próxima temporada de invierno”.

Los profesionales detallaron que “en el hemisferio norte, especialmente en países de Europa y Asia, se está observando un incremento en los casos causados por una nueva variante de H3N2 (subtipo J.4.2.1, denominado subclado K).

Las autoridades sanitarias reportaron mayores hospitalizaciones y casos graves, especialmente en grupos vulnerables como adultos mayores de 65 años, embarazadas y personas con comorbilidades (enfermedades respiratorias crónicas, cardiovasculares, diabetes, inmunocompromiso).

La dinámica global de la influenza implica que las variantes predominantes en el Hemisferio Norte pueden llegar al Hemisferio Sur en la siguiente temporada, debido a los viajes internacionales y la circulación mundial de personas. Por ello, existe una alta probabilidad de que el nuevo subclado de H3N2 se introduzca en países del Hemisferio Sur, como Argentina, durante el próximo invierno.

¿Qué hacer?

Desde la AAMR explicaron que el camino preventivo incluye promover la vacunación temprana e incentivarla especialmente en adultos mayores, personas embarazadas, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas.

Revisión de la composición de la vacuna antigripal: Se recomienda adaptar la fórmula de la vacuna para incluir el nuevo subclado, a fin de mejorar la protección de la población.

Finalmente, es fundamental monitorear la circulación viral y detectar tempranamente la presencia de la nueva variante.

Que hacer si se viaja a Europa ahora

Para las personas que ahora viajan al hemisferio norte, la recomendación es, al menos quince días antes, completar la vacunación antigripal y mantener medidas generales de prevención (lavado de manos, barbijo en sitios concurridos) y consulta ante la aparición de síntomas respiratorios.