El biólogo molecular, Ernesto Resnik sobre la gripe H3N2: “El peor escenario no se compara con el Covid-19”

El biólogo molecular, Ernesto Resnik, se refirió a la escalada de casos de gripe H3N2 en el Reino Unido que sorprendió a Europa y fue cauteloso acerca de su posible alcance global afirmar que “el peor escenario no se compara con el Covid-19” en declaraciones otorgadas al diario Página 12. Sin embargo, señaló que “es un buen momento para recordar, ahora que está de moda el negacionismo, que la pandemia fue un problema serio”.

El biotecnólogo argentino reparó en que a pesar de que el sistema de salud inglés está estresado, en la pandemia del coronavirus “entraban cerca de 40.000 personas en los hospitales del Reino Unido; hoy ingresan 2.600, entre diez y veinte veces menos”.

Los principales países de Europa muestran cifras que se encuentran notoriamente por encima de los registros que se relevaron durante la pandemia del Covid-19. En este sentido, Resnik aseguró que “es muy posible que, al igual que sucedió en la pandemia de Covid-19, y debido al mundo interconectado en el que vivimos, la cepa llegue a la Argentina y el resto de la región”.

El colapso de los establecimientos de salud se extiende por España, Alemania, Francia e Italia. La variante K de la gripe H3N2 se volvió dominante y los especialistas “no descartan que la temporada se prolongue incluso hasta la primavera”.

Ernesto Resnik: "Tiene los efectos de una gripe, pero no es Covid-19"

En el marco de la entrevista, Resnik explicó que “tiene los efectos de una gripe, pero no es Covid-19, que en su momento tenía una mortalidad más alta y es una cepa relativamente nueva para la cual la vacuna no estaba preparada”.

BIólogo molecular argentino, Ernesto Resnik

Los cambios en la superficie viral de la gripe H3N2, reducen la capacidad del sistema inmune para identificarlo, lo que favorece su transmisión en espacio fríos y poco ventilados.

En la Argentina monitorean el escenario que se encuentran vivenciando en el “Viejo continente” y los virólogos sostuvieron que suele anticipar el comportamiento del virus en el invierno siguiente y advirtieron que la llegada a nuestro país “podría adelantarse”.

