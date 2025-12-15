Perú declaró la “alerta epidemiológica nacional” preventiva por riesgo de la gripe H3N2

El Ministerio de Salud de Perú (Minsa) declaró el último domingo la “alerta epidemiológica” preventiva por riesgo de la gripe H3N2. El titular de la cartera de sanidad, Luis Quiroz, señaló que “mantiene un nivel de riesgo de leve a moderado”. Sin embargo, aclaró que a la fecha no se ha detectado ni un solo caso de la variante K en suelo peruano. Pese a ello, las clínicas y hospitales mantienen los sistemas de vigilancia en respuesta al posible ingreso y diseminación de la enfermedad.

Según el Minsa , la vacuna que circula actualmente en la nación sudamericana corresponde a la misma utilizada en Europa y Estados Unidos, con una efectividad del 70% según la evidencia científica.

A diferencia de una emergencia sanitaria, esta alerta no impone restricciones a la población, sino que activa mecanismos de prevención y vigilancia en el sistema de salud. La disposición fue publicada en el portal oficial de la entidad sanitaria peruana a través de la resolución N.º 008‑2025.

Gripe H3N2

La medida fue tomada en un contexto crítico: aumento de viajes internacionales, gran movilidad interna y aglomeraciones propias de las fiestas de fin de año. Perú se suma a los países que refuerzan sus sistemas de salud ante la circulación de afecciones respiratorias estacionales.

La medida dispuesta por el el Minsa contempla: Refuerzo en la vigilancia epidemiológica en todos los establecimientos de salud del país, monitoreo de laboratorios para identificar oportunamente virus respiratorios, diferenciando casos de influenza, COVID-19 y campañas de vacunación para completar esquemas.

Además, se implementarán acciones comunicacionales para reforzar medidas de prevención en la ciudadanía y la coordinación con servicios de salud regionales para respuesta rápida ante casos sospechosos.

El Ministerio de Salud de Perú explicó por qué declaró la “alerta epidemiológica”

Desde el Minsa sostuvieron que “esta alerta tiene como objetivo fortalecer las acciones de vigilancia epidemiológica, prevención, control y respuesta sanitaria en todos los establecimientos de salud públicos y privados del país”.

Gripe H3N2

De acuerdo al comunicado oficial del Ministerio de Salud de Perú, la cepa K de la gripe H3N2 que circula en países como Estados Unidos, Canadá y varias naciones europeas tiene una alta capacidad de transmisión, sobre todo en grupos vulnerables como niños, adultos mayores y personas inmunocomprometidas.

En este sentido, la cabeza del organismo ministerial de la sanidad, Luis Quiroz subrayó que “los adultos mayores de 60 años y los niños menores de cinco años concentran el mayor riesgo de complicaciones por la H3N2”, dado que su respuesta inmunológica se encuentra reducida frente al resto de la población.

