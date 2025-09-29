Argentina y Estados Unidos avanzan hacia un acuerdo comercial tras la reunión Milei–Trump

El canciller argentino Gerardo Werthein mantuvo este jueves en Washington D.C. un encuentro de trabajo con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer. La reunión se produjo pocos días después de la cumbre entre los presidentes Javier Milei y Donald Trump, que consolidó la alianza política entre ambos países y abrió la puerta a una negociación económica de mayor alcance.

Según informó la Cancillería, el diálogo estuvo “orientado hacia la conclusión del acuerdo comercial bilateral”. Tanto Werthein como Greer coincidieron en la importancia de fortalecer los vínculos económicos y comerciales, con el foco en ampliar el intercambio, atraer inversiones y profundizar la cooperación en sectores estratégicos vinculados a la innovación y la competitividad.

Gerardo Werthein

Werthein asistió al encuentro acompañado por el embajador argentino en Estados Unidos, Alejandro Oxenford; el embajador Luis Kreckler; y el jefe de Cancillería de la embajada en Washington, Juan Cortelletti. La delegación presentó una agenda de prioridades económicas que busca acelerar la integración de la Argentina en el mercado estadounidense y facilitar nuevas oportunidades de negocios.

El comunicado oficial subrayó que la cita “ratificó la voluntad política de ambos gobiernos de continuar impulsando una relación económica que contribuya al crecimiento y la prosperidad”. En este sentido, se reafirmó el carácter estratégico del vínculo bilateral y se señaló la necesidad de avanzar con un cronograma de trabajo coordinado entre los equipos técnicos de ambas partes.

Finalmente, Cancillería informó que se resolvió intensificar el ritmo de las negociaciones en las próximas semanas con el objetivo de “culminar las conversaciones en la mayor brevedad posible”. El acuerdo comercial, de concretarse, se transformaría en un eje central de la nueva etapa de relación entre la Casa Rosada y la Casa Blanca.

Milei sumó gestos de respaldo en su visita a Estados Unidos, en medio de tensiones agrícolas

Javier Milei regresó de su gira por Estados Unidos con gestos de respaldo político por parte de Donald Trump y funcionarios de la administración norteamericana. El vínculo que permitió consolidar ese apoyo no se generó solo en el contacto directo entre ambos presidentes, sino también a partir de gestiones del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, ante el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Bessent, con trayectoria en los mercados internacionales, fue señalado como uno de los interlocutores centrales para reforzar la confianza hacia la gestión argentina. Desde Washington se considera que el Gobierno libertario atraviesa un momento clave y que los gestos resultan necesarios para sostener la agenda bilateral y el diálogo económico en marcha.

El respaldo, sin embargo, despertó tensiones en sectores productivos de Estados Unidos. En particular, la decisión de acompañar medidas vinculadas a la reducción de retenciones en Argentina generó críticas en el ámbito agrícola norteamericano, que cuestiona posibles beneficios para un competidor directo. Ese malestar obligó a moderar la magnitud de las señales de apoyo político ofrecidas al gobierno argentino.

