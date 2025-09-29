El presidente Javier Milei visitó este lunes Tierra del Fuego con una agenda que combinó recorridos por empresas, definiciones sobre la economía nacional y un mensaje enfático sobre la necesidad de dejar atrás el pasado en las elecciones legislativas. En las primeras horas de la tarde ofreció una entrevista radial en la que se refirió a las críticas que enfrenta su gestión, atribuyéndolas a la magnitud de las reformas que impulsa: "¿Acaso quieren volver a niveles de inflación del 300%, a una economía estancada desde 2011? Está claro: hay que dejar el pasado atrás".

Milei encabezó más tarde un acto de campaña para apoyar a los candidatos de La Libertad Avanza (LLA) rumbo a las elecciones del 26 de octubre, en esta provincia, al candidato a senador Agustín Coto y a diputado Miguel Rodríguez. A su vez, la visita formó parte de una gira por las provincias, con la expectativa de ampliar la estructura del espacio libertario en el Congreso y fortalecer sus postulaciones, en medio de la crisis en la Casa Rosada.

Milei recorrió las instalaciones de Newsan acompañado por Karina Milei y los candidatos Agustín Coto y Miguel Rodríguez, y conoció de cerca los avances en desarrollo tecnológico, inversión industrial y generación de empleo calificado.

El presidente visitó Newsan para interiorizarse sobre los principales proyectos de la empresa, su crecimiento en sectores estratégicos y la creación de puestos de trabajo, acompañado por la comitiva de La Libertad Avanza.​

En sus declaraciones en Aire Libre FM, el mandatario criticó las movilizaciones en su contra: "El sindicalismo en la Argentina está muy politizado. Está muy alineado con un partido político, a lo que nosotros llamamos el partido del Estado. Ese modelo convirtió a Argentina de un país rico y desarrollado en un país subdesarrollado". Agregó: "Nosotros planteamos la esperanza de un futuro mejor, y los resultados nos avalan. Esta es una elección nacional".

Seguido a la entrevista, Milei recorrió las instalaciones de la empresa Newsan, acompañado por la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y por los candidatos de la provincia por La Libertad Avanza para las próximas elecciones. La comitiva fue recibida por el CEO y Presidente de Newsan, Luis Galli, y por el Director Industrial, René Ceballos, quienes presentaron los principales avances en desarrollo tecnológico, empleo calificado e inversión industrial.

Actualmente, Newsan emplea a más de 10.000 personas en 8 plantas industriales y 3 centros logísticos y de distribución, consolidándose como uno de los grupos industriales más importantes del país, con presencia en sectores estratégicos como electrónica, movilidad urbana, consumo masivo, energía, pesca y alimentos.

La provincia de Tierra del Fuego registra protestas y operativo de seguridad reforzado

El mandatario llegó a la capital de Tierra del Fuego minutos antes de las 13, en medio de un importante despliegue de Gendarmería y Policía Federal Argentina (PFA). A comienzos de este año, el Concejo Deliberante de Ushuaia lo había declarado "persona no grata" tras sus declaraciones durante un acto por los 43 años de la guerra de Malvinas.

A las 18, encabeza un acto de campaña en el centro de la ciudad. Mientras tanto, el peronismo, gremios (principalmente la filial local de la UOM) y movimientos sociales organizaron diversas manifestaciones en su contra bajo la consigna "Milei, no sos bienvenido", y se viralizaron videos en redes que muestran el clima de tensión previo al evento.

Si bien tenía prevista una caminata por el centro de la ciudad, debió cancelarla, en medio de un impresionante despliegue de seguridad. Fuentes de la LLA adujeron que se adoptó es medida para evitar incidentes. El Presidente ya había sufrido inconvenientes del mismo tipo en la recorrida que hizo antes de las elecciones del 7 de septiembre por la localidad de Lomas de Zamora y también en el acto de cierre de campaña en Moreno, en el oeste del conurbano bonaerense.

El gobernador Gustavo Melella, de Fuerza Patria, lidera la provincia y se perfila como uno de los principales opositores a La Libertad Avanza. A su vez, de cara a las elecciones legislativas de octubre, acordó competir en unidad con el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, aunque la alianza se fracturó con los alcaldes peronistas Martín Pérez y Daniel Harrington, quienes inscribieron a sus propios candidatos bajo el espacio "Defendamos Tierra del Fuego".

Señalando la fragmentación política en la provincia, los libertarios ven una oportunidad para ganar terreno y sumar bancas en ambas cámaras legislativas. Tras esto, se trata de la tercera visita de Milei a Tierra del Fuego desde que asumió, luego de sus viajes a la Antártida y a la Base Naval de Ushuaia, donde evitó el contacto con la administración de Melella.

Asímismo, el desembarco actual se da en un contexto de tensión por los puestos de trabajo industriales, especialmente en Río Grande, afectados por las medidas económicas que impactan en el Régimen de Promoción Industrial y que podrían derivar en despidos.

