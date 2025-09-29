Roberto Bacman: “El gobierno enfrenta una situación difícil con la oposición y el campo”

Roberto Bacman, analista político, señaló en Canal E que Estados Unidos observa con atención el escenario electoral argentino y que la ayuda internacional estará condicionada: “No es que la ayuda va a caer como el maná del cielo, la Argentina va a tener que cumplir una serie de normas”.

En ese marco, explicó que el desafío del gobierno es ampliar su representación parlamentaria o generar alianzas: “Acá hay que ver cómo puede Milei lograr una mayor cantidad de diputados y senadores que le garanticen mejor gobernabilidad o generar una política de alianzas”.

La relación con la oposición y los gobernadores

El analista advirtió que “ya no hay oposición amigable” y que el oficialismo deberá retomar la relación con Mauricio Macri para negociar gobernabilidad, aunque este exigirá lugares en un eventual gabinete.

Además, subrayó que muchos gobernadores están defendiendo sus territorios y ganando elecciones sin estar cerca del oficialismo: “Los gobernadores están muy dispuestos a defender su territorio, muchos no están cercanos a Milei”.

Economía real y demandas de las pymes

Consultado sobre el plano económico, Bacman destacó que el gran problema de Argentina es la falta de dólares de reserva: “Al no generar inversiones, no genera dólares, entonces necesita el préstamo”. Sin embargo, aclaró que esto no resuelve la situación cotidiana: “La gente no llega a fin de mes, su principal preocupación es el trabajo y el poder adquisitivo”.

También remarcó que la reforma impositiva que se discute favorecería a grandes inversiones, pero cuestionó: “¿Cómo hacen para llegar a las pymes que se están cerrando? ¿Cómo hacen para llegar a las que no pueden pagar las cargas sociales?”.

El campo y el malestar por las retenciones

Bacman analizó la medida del gobierno sobre retenciones al agro, que generó un fuerte malestar: “En dos días cinco grandes cerealeras cubrieron los 7.000 millones y los productores agropecuarios se quedaron mirando para arriba sin entender lo que pasaba. Hoy están con mucha bronca”.

Según el analista, los productores rurales son “los patos de la boda” de esta situación, lo que complica aún más el mapa político para el gobierno.

Un escenario complejo hacia las elecciones

Finalmente, Bacman sostuvo que el oficialismo llega a las elecciones en un contexto adverso: “Hace tres meses Milei decía que iba a pintar de violeta el mapa de la Argentina y hoy solo lo puede hacer con seguridad en CABA, Mendoza, San Luis y quizás en Entre Ríos”.

Para el analista, la estrategia está marcada por la urgencia de sostener el corto plazo: “Una situación difícil para el gobierno, habrá que ver cómo la puede retomar con el Pacto de Mayo”.