Encuesta: crece la cantidad de indecisos y podrían ser la llave para las elecciones del 26 de octubre

Una nueva encuesta nacional rumbo a las elecciones legislativas del 28 de octubre ubica a La Libertad Avanza con una ventaja de cinco puntos sobre el peronismo. Sin embargo, el estudio advierte un factor clave: uno de cada cinco argentinos aún no decidió su voto.

El relevamiento, realizado por la consultora ESPOP de la Universidad de San Andrés (UdeSA), refleja un escenario de fuerte polarización, atravesado por un elevado nivel de incertidumbre. En total fueron recolectadas 1003 encuestas entre el 15 y el 24 de septiembre de 2025 a adultos de 18 años en adelante, conectados a internet, en Argentina. Presenta un margen de error de +/- 3,15%.

Todo al 27

Polarización

Según el relevamiento, la intención de voto para las elecciones legislativas a nivel nacional se distribuye de la siguiente manera: "La Libertad Avanza" 31%, "Peronismo" 26%, "Frente de Izquierda" 3%, "Provincias Unidas" 3%, "otra lista provincial/local 2%".

El resto de los consultados se reparte entre el "voto en blanco" (5%), quienes directamente no irán a votar (6%) y "otras opciones minoritarias" (3%).

"Si las elecciones legislativas fueran hoy, un 31% votaría a la oposición y un 29% al oficialismo. El 17% no sabe a quién votaría y un 8% prefiere no decirlo. Desde julio el oficialismo creció en 1 punto porcentual, mientras que la oposición creció en 3. El resultado está abierto si consideramos la decisión de votar por oficialismo u oposición", sintetiza el estudio.

Un 21% de indecisos tienen la llave

Más allá de la ventaja de cinco puntos del oficialismo, el dato más relevante de la encuesta es el siguiente: el 21% de encuestados podría agruparse en torno al siempre enigmático grupo de los "indecisos".

Por otro lado, un 46% reportó estar "cansado/harto de la política", lo cual implica un crecimiento de esa tendencia en un 12% desde el mes de julio.

"Sigue habiendo, de todos modos, un 13% de entrevistados que no saben aún a quien votar y un 8% que prefiere no decirlo. Todo esto combinado hace difícil estimar el resultado electoral de Octubre. Las elecciones se definen a ultimo momento. ▪ En lo que refiere a la decisión de no votar, el 46% de los no votantes explican que están cansados de la política, el 23% no cree que las elecciones generen un cambio y el 21% que ningún partido los representa", señala la encuesta de la Universidad de San Andrés.

