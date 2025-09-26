Encuesta en CABA: duelo electoral entre La Libertad Avanza, el peronismo y un tercer candidato que podría sorprender

Falta exactamente un mes para las elecciones legislativas nacionales de 2025. En ese marco, la consultora política Federico Gonzalez & Asociados presentó una encuesta sobre el panorama electoral en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Realizado entre el 22 y el 25 de septiembre, con modalidad online, una muestra de 1.400 casos, un nivel de confianza del 95,5% y un margen de error del 2,7%, el estudio revela un escenario similar al de la provincia de Buenos Aires: fuerte polarización entre los libertarios y el peronismo, aunque con un tercer actor que podría sorprender.

A diferencia del ambiente electoral bonaerense, en CABA la intención de voto está encabezada por La Libertad Avanza (LLA).

Para las elecciones a senador nacional, la encuesta indica que, descontando los votos en blanco (4,3%) y los indecisos (8,0%), Patricia Bullrich (LLA) lidera con un 34,2% de intención de voto. La sigue Fuerza Patria (FP), representada por Mariano Recalde, con un 24,8%.

Detrás de esta dupla aparece Graciela Ocaña, de Ciudadanos Unidos (CU), que lograría una buena elección y alcanzaría el 10,9% de los votos.

Luego se ubican los candidatos que no alcanzan los dos dígitos: Facundo Manes (6,1%), Christian Castillo (5,1%), Diego Guelar (2,0%), Marcela Campagnoli (1,9%), Juan Martín Paleo (1,3%).

Detrás de ellos, los candidatos que no alcanzan siquiera un punto de intención de voto: Gustavo D’Elía (0,9%), Héctor Heberling (0,2%), Esteban Paulón (0,2%), Ariel Elger (0,1%) y, en último lugar, Ángel Jaime Romero con el 0,0%.

En este contexto, los indecisos pueden jugar un rol relevante, ya que podrían darle a LLA una ventaja aún mayor o bien acercar al peronismo a la punta, aunque sin asegurar la victoria.

Intención de voto para las elecciones de diputados 2025

En cuanto a las elecciones para la Cámara de Diputados, el escenario es mucho más ajustado. Lidera el abogado Alejandro Fargosi (LLA), con un 22,3% de intención de voto, seguido muy de cerca por Itai Hagman (FP), con un 20,1%.

El tercer lugar también se mantiene cerca del podio, con Martín Lousteau, que cosecharía un 17,3% de los votos. Detrás de ellos se encuentran los candidatos que no alcanzan los dos dígitos.

Ricardo López Murphy (6,8%), Myriam Bregman (6,3%), Sergio Abrevaya (4,1%), Claudio Lozano (3,1%), Hernán Reyes (2,9%), Claudio “El Turco” García (2,2%), Marcelo Peretta (1,9%).

Luego los postulantes que no llegan siquiera al 1%: Federico Winokur (0,5%), Alejandro Katz y Marcelo Portas Dalmau (0,2%), y Antonella Bianco y César Biondini, ambos con un 0,1%.

En este escenario de gran cercanía entre LLA y FP, los indecisos juegan un papel clave. La encuesta indica que el porcentaje de votantes en duda es del 8,7%, lo que podría permitir que Fargosi (LLA) se despegue o que Hagman (FP) logre la victoria.

Cabe destacar que los candidatos a diputados tendrán un debate en TN el próximo 8 de octubre, instancia que podría resultar determinante para mejorar o empeorar la performance de los postulantes. Este jueves, Martín Lousteau cuestionó que Alejandro Fargosi se bajara del mismo, pese a haber confirmado su presencia en un primer momento.

